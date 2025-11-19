Alerta por Covid en una provincia argentina: una por una, las medidas que recomiendan para cortar la circulación

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa emitió una serie de pautas sanitarias para la población, tras la confirmación de 341 nuevos diagnósticos de Covid-19 durante la última semana. Las autoridades provinciales instaron a la comunidad a reforzar los cuidados preventivos para contener la propagación del virus ante el reciente ascenso en el conteo de contagios.

Qué establece el protocolo sanitario de Formosa

El gobierno provincial difundió un conjunto de recomendaciones específicas para mitigar la transmisión del coronavirus. El objetivo es que los ciudadanos incorporen estas prácticas en su rutina diaria. Las pautas son las siguientes:

Higiene de manos : el aseo constante de manos con agua y jabón, junto con la utilización de alcohol en gel, constituye la primera línea de defensa.

: el aseo constante de manos con agua y jabón, junto con la utilización de alcohol en gel, constituye la primera línea de defensa. No compartir objetos personales : se aconseja no intercambiar utensilios de uso individual. La recomendación incluye mate, tereré, botellas, bombillas y vasos.

: se aconseja no intercambiar utensilios de uso individual. La recomendación incluye mate, tereré, botellas, bombillas y vasos. Uso de barbijo en lugares cerrados : el protocolo sugiere eludir la permanencia en espacios cerrados con alta concurrencia de personas. Si la asistencia es inevitable, es fundamental el uso correcto del barbijo.

: el protocolo sugiere eludir la permanencia en espacios cerrados con alta concurrencia de personas. Si la asistencia es inevitable, es fundamental el uso correcto del barbijo. Ventilación de ambientes : la ventilación cruzada y regular de todos los ambientes es otra de las claves para disminuir la concentración viral en espacios interiores.

: la ventilación cruzada y regular de todos los ambientes es otra de las claves para disminuir la concentración viral en espacios interiores. Higiene respiratoria : las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de cubrirse la boca y la nariz con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. Se debe optar por pañuelos descartables y desecharlos de inmediato.

: las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de cubrirse la boca y la nariz con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. Se debe optar por pañuelos descartables y desecharlos de inmediato. Distanciamiento social: finalmente, se recomienda mantener distancia de cualquier persona que presente síntomas compatibles con una infección respiratoria.

El protocolo sanitario establece el lavado de manos como la primera línea de defensa contra el virus

Cuál es la situación epidemiológica actual en la provincia

El último informe epidemiológico provincial, con datos hasta el domingo 16 de noviembre, indicó que se efectuaron 1.422 tests de vigilancia y búsqueda activa. De ese total, 341 resultaron positivos, lo que representa un índice de positividad del 24% para la semana.

La provincia de Formosa registra actualmente 408 casos activos de la enfermedad. El parte oficial comunicó además que 164 pacientes recibieron el alta médica en los últimos días. Un dato relevante es que no hay personas internadas en centros de salud a causa del coronavirus. Como parte del seguimiento sanitario, los equipos de salud realizaron 1.765 llamadas telefónicas para el control clínico diario de los pacientes que cursan la enfermedad.

Formosa registra en la actualidad 408 casos activos de la enfermedad Alejandro Martínez Vélez - Eur - Alejandro Martínez Vélez - Eur

Dónde se concentran los nuevos contagios

La mayor parte de los diagnósticos recientes se localiza en la capital provincial. La distribución geográfica de los 341 casos detectados es la siguiente:

Formosa capital : 250

: 250 El Colorado : 19

: 19 Laguna Blanca : 16

: 16 Estanislao del Campo : 14

: 14 Clorinda : 8

: 8 Palo Santo : 7

: 7 Villa Dos Trece : 6

: 6 El Espinillo : 4

: 4 General Mansilla : 4

: 4 Guadalcázar : 2

: 2 Ibarreta : 2

: 2 San Martín Dos : 2

: 2 Laguna Naineck: 2

Las localidades de El Potrillo, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, Comandante Fontana y Gran Guardia reportaron un solo caso cada una.

La ciudad de Formosa capital concentra 250 de los nuevos contagios reportados Gentileza INDEC

Cuáles son las cifras acumuladas desde el inicio de la pandemia

El informe del Ministerio de Desarrollo Humano también actualizó los datos históricos de la provincia desde el comienzo de la emergencia sanitaria. En total, se diagnosticaron 151.429 casos de coronavirus en Formosa.

De ese universo, 149.593 personas ya se recuperaron de la enfermedad. El número de fallecimientos a causa del virus asciende a 1.351 desde que se registró el primer caso en el territorio provincial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.