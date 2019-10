El tren Sarmiento pasaría del soterramiento al viaducto para eliminar todas las barreras Crédito: Fernando Massobrio

Los megaproyectos urbanos en la ciudad de Buenos Aires quedarán atrás como parte del primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ya diseña su plan de propuestas para un eventual segundo mandato si logra la reelección en los próximos comicios. Obras más específicas en los barrios, de mayor cercanía y con las que buscará mejorar el bienestar del vecino son los ejes de la plataforma que está lanzando por estos días el jefe de gobierno porteño junto a su equipo de campaña.

No habrá un nuevo Paseo del Bajo, tampoco grandes construcciones como la Villa Olímpica o transformaciones profundas en las villas. Las prioridades que tiene Larreta en la cabeza, en caso de prolongar su mandato, serán la profundización de la reforma educativa con una orientación hacia la programación y la robótica, un fortalecimiento de la seguridad con la instalación de nuevas cámaras de reconocimiento facial, la recuperación del Casco Histórico, el compromiso ambiental con la plantación de 100.000 árboles, el acceso a la historia clínica electrónica, la mejora en el sistema de otorgamiento de turnos para adultos mayores en hospitales y centros de salud, y la construcción de nuevos patios de juegos renovados y dos plazas temáticas, entre otros puntos. Algunos proyectos, como la termovalorización de la basura y la línea F de subte, podrían archivarse.

El Paseo del Bajo, la megaobra del gobierno de Rodríguez Larreta Crédito: Ricardo Pristupluk

Quizás la obra de mayor envergadura proyectada será la eliminación de todas las barreras del tren Sarmiento. El soterramiento ya llegó al barrio de Villa Luro desde Haedo, en la provincia de Buenos Aires, pero por estos días, y tal como lo anticipó LA NACION, se terminará de definir si el tramo hasta Caballito se realizará en viaducto como las trazas del Mitre, San Martín y Belgrano Sur.

Este método, que están analizando los mismos técnicos que realizaron las obras anteriores, resulta más rápido y económico, un aspecto clave teniendo en cuenta el actual escenario financiero y un posible cambio de gobierno a nivel nacional que podría poner algunas trabas en la ejecución de los proyectos.

El tren Sarmiento pasaría del soterramiento al viaducto Crédito: Fernando Massobrio

El propio Rodríguez Larreta adelantó que la obra en el Sarmiento se financiaría con fondos propios, por lo que no debería haber impedimentos económicos. La austeridad que se avecina podría trabar la realización de otras grandes obras como la construcción de la nueva línea F de subte que no aparece en el plan de propuestas presentadas, o el corrimiento del tramo de la autopista Illia que atraviesa la villa 31. Pero no así la instalación de tres nuevos metrobuses: la segunda etapa del Bajo (luego de la demolición del edificio Marconetti), de la avenida Alberdi y de la avenida Directorio.

"En estos cuatro años conversé cara a cara con más de 200.000 vecinos en las 650 reuniones realizadas en los 48 barrios. Las propuestas que traemos son el resultado de estos encuentros y de los aprendizajes a lo largo de la gestión en la ciudad", sintetizó el jefe de gobierno en la presentación del paquete de 40 medidas generales y 305 a escala barrial.

El Ministerio de Educación de la Villa 31 que se inaugurará en las próximas semanas

La construcción de 54 escuelas con ocho polos educativos completos y 9000 nuevas vacantes son logros enumerados hasta aquí por la administración local, que agregará un hito importante en las próximas semanas: la inauguración del Ministerio de Educación en la villa 31. La nueva sede se encuentra en el Polo Educativo María Elena Walsh, donde funcionan otras establecimientos educativos. Se sumará a otro ministerio que ya funciona en una villa, el de Desarrollo Humano y Habitat, construido en el mismo terreno donde se encontraba el Elefante Blanco, en Ciudad Oculta.

La promesa educativa apunta a sumar doce escuelas primarias con orientación en ciencia y otros 19 establecimientos que apuntalarán la infraestructura con un fortalecimiento de la educación digital, programación y robótica desde sala de 5 años.

Salud y seguridad

La atención en los hospitales públicos de la ciudad suma críticas a diario, sobre todo de aquellas personas que deben esperar varias horas, desde la madrugada, hasta acceder a un turno médico. En la eventual prolongación de la gestión de Juntos por el Cambio se promete darle prioridad a los adultos mayores al momento de tramitar los turnos en todos los hospitales y centros de salud. "Vamos a lograr que cada vecino cuente con un médico de cabecera y con su historia clínica electrónica", repiten en el equipo de campaña. Hoy casi un millón y medio de personas tienen su Historia Clínica Electrónica, con los resultados de sus estudios y consultas digitalizados y disponibles.

Quizá junto al viaducto del Sarmiento el proyecto más ambicioso es en seguridad con la instalación de 10.000 nuevas cámaras en todos los barrios y tecnología de reconocimiento facial que se sumarán a las 12.000 ya colocadas en las calles y en el transporte público, que están dando sus resultados: en los últimos cinco meses se logró identificar a 1592 personas que fueron puestos a disposición de la justicia. El plan integral cuenta con la renovación y construcción de los edificios de las 15 comisarías comunales y de once comisarías vecinales para el despliegue de 18.000 efectivos de la Policía de la Ciudad.

El inicio del Parque de la Innovación, un espacio que busca impulsar la creatividad, la tecnología y el desarrollo a través de la innovación, la enseñanza superior y la investigación científica aplicada, comenzará a desarrollarse en los próximos cuatro años en los terrenos que pertenecían al Tiro Federal. Se apunta como otro proyecto fuerte, al igual que la eliminación de todas las barreras de los peajes para reemplazarlas por un sistema de máquinas lectoras de patente para cobro automático.

La incineración de basura deberá esperar porque hasta el momento no encontró inversores privados

Otro de los proyectos que podría archivarse, al menos hasta que soplen nuevos vientos económicos, es el de la construcción de las plantas de termovalorización o incineración de basura que demanda una inversión de U$S 300 millones. El lugar para la que se instalará en la ciudad ya está definido: el Puerto de Buenos Aires. Pero la puesta en marcha de esa alternativa no encontraría inversores privados y el Estado tampoco financiaría las obras. Por el contrario, y como un guiño al medio ambiente, se planea plantar 100.000 árboles (la mayoría de ellos jacarandás) y generar 100 hectáreas de espacio verde.