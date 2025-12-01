Estas son las localidades de Buenos Aires donde hay altos niveles de arsénico en el agua

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentó un relevamiento actualizado de su sistema de monitoreo de recursos hídricos mediante un mapa de arsénico que detalla la situación a nivel nacional.

Se trata de un elemento detectado, que tiene un origen geológico y no humano. Surge de la formación de la Cordillera de los Andes, momento en que las erupciones dispersaron cenizas volcánicas hasta las costas del Océano Atlántico.

Esos sedimentos se consolidaron en el subsuelo a lo largo de milenios. El agua disuelve rocas y minerales al pasar por esas capas. Así, se incorpora el material a los acuíferos subterráneos.

Cuáles son las localidades más afectadas

El relevamiento del ITBA procesó más de 350 muestras y detectó niveles de este compuesto químico en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa.

El rojo es el color que representa un nivel mayor a 50 ppb -partes por billón-, amarillo medio (10 ppb - 50 ppb) y verde es lo ideal (menos de 10 ppb).

Localidades de Buenos Aires con altos niveles de arsénico en el agua

Zonas rojas:

Longchamps

Arrecifes

Cañuelas

Uribelarrea

Tres Algarrobos

O’Higgins

Chivilcoy

Belén de Escobar

Ezeiza

General Belgrano

Tres Arroyos

Suipacha

San Vicente

Roque Pérez

Pergamino

Nueve de Julio

Mercedes

San Miguel del Monte

Gran Bourg

Ingeniero Pablo Nogués

Navarro

Lobos

Junín

Banderaló

Partido de La Costa

Punta Médanos

Nueva Atlantis

Mar de Ajó

El componente químico detectado en el agua tiene un origen geológico vinculado a la actividad volcánica de la Cordillera Shutterstock - Shutterstock

Localidades de Buenos Aires con niveles medios de arsénico en el agua

Zonas amarillas: