Estas son las localidades de Buenos Aires donde hay altos niveles de arsénico en el agua

Un relevamiento actualizado sobre la calidad de los recursos hídricos en el país alertó sobre la presencia de este componente químico en varias provincias; se trata de un elemento de origen geológico y no humano
- 2 minutos de lectura'
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentó un relevamiento actualizado de su sistema de monitoreo de recursos hídricos mediante un mapa de arsénico que detalla la situación a nivel nacional.
Se trata de un elemento detectado, que tiene un origen geológico y no humano. Surge de la formación de la Cordillera de los Andes, momento en que las erupciones dispersaron cenizas volcánicas hasta las costas del Océano Atlántico.
Esos sedimentos se consolidaron en el subsuelo a lo largo de milenios. El agua disuelve rocas y minerales al pasar por esas capas. Así, se incorpora el material a los acuíferos subterráneos.
Cuáles son las localidades más afectadas
El relevamiento del ITBA procesó más de 350 muestras y detectó niveles de este compuesto químico en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa.
El rojo es el color que representa un nivel mayor a 50 ppb -partes por billón-, amarillo medio (10 ppb - 50 ppb) y verde es lo ideal (menos de 10 ppb).
Localidades de Buenos Aires con altos niveles de arsénico en el agua
Zonas rojas:
- Longchamps
- Arrecifes
- Cañuelas
- Uribelarrea
- Tres Algarrobos
- O’Higgins
- Chivilcoy
- Belén de Escobar
- Ezeiza
- General Belgrano
- Tres Arroyos
- Suipacha
- San Vicente
- Roque Pérez
- Pergamino
- Nueve de Julio
- Mercedes
- San Miguel del Monte
- Gran Bourg
- Ingeniero Pablo Nogués
- Navarro
- Lobos
- Junín
- Banderaló
- Partido de La Costa
- Punta Médanos
- Nueva Atlantis
- Mar de Ajó
Localidades de Buenos Aires con niveles medios de arsénico en el agua
Zonas amarillas:
- Villa Gesell
- Zárate
- Tandil
- El Talar
- General Pacheco
- San Pedro
- San Nicolás
- San Antonio de Areco
- Bellavista
- San Andrés de Giles
- Azcuénaga
- Villa Ruiz
- Saladillo
- Pilar
- Olavarría
- Pehuajó
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Villarino
- Balcarce
- Baradero
- Hudson
- Bolívar
- Coronel Suárez
- Monte Grande
- Exaltación de la Cruz
- Miramar
- Mar del Plata
- Ituzaingó
- José C. Paz
- González Catán
- La Plata
- Gonnet
- Pontevedra
- Moreno
- Francisco Álvarez
- Necochea
