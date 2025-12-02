Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor, el más codiciado de Buenos Aires

Faltan pocos días para la Navidad y en Plaza Mayor se vive una típica vorágine que corresponde a la venta del pan dulce más famoso de la ciudad de Buenos Aires. Mientras de fondo se escucha el barullo típico del restaurante y a la vez atiende la fila de clientes, su dueño Federico Yahbes contesta el llamado de LA NACION para revelar algunos de los secretos de su postre estrella.

Diciembre es sinónimo de pan dulce, al menos en la Argentina, donde miles de personas preparan una mesa compuesta de este postre de origen italiano. Tan influyente fue esa cultura en la nuestra que diferentes panaderías y restaurantes adoptaron la receta tradicional y todos los años lo ofrecen al público. Entre ellos se encuentra el típico y famoso que fabrica Plaza Mayor, el local gastronómico que se ubica en la calle Venezuela 1399, en el barrio de Monserrat. Enterate cuánto cuesta y cómo podés adquirirlo.

El tradicional pan dulce navideño se fabrica hace 40 años y se vende sin importar la época del año (Fuente: Instagram/@plazamayorok)

Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor

Este postre tiene un precio de $36.000 el kilo, un valor competitivo frente otros artesanales que superan ampliamente esa cifra. Sus fabricantes respetan la receta original, desde el amasado al tiempo de reposo, que demanda varias horas. Además, su imagen típica destaca por contener frutos secos que decoran la superficie en abundancia y un sabor inigualable.

Cómo adquirir el pan dulce de Plaza Mayor

Si querés comprar este postre podés acercarte al local gastronómico, ya que es el único método para obtenerlo y adquirirlo sin necesidad de consumir otra comida de la carta.

Cabe destacar que el pan dulce se ofrece todo el año, sin importar cuán alejado de las Fiestas se esté. Asimismo, existe una reventa en Mercado Libre, donde su precio oscila entre los $65.000 y los $75.000.

La reventa del pan dulce de Plaza Mayor en Mercado Libre es superior a su precio base (Fuente: Captura de imagen)

La historia de Plaza Mayor

Hace 40 años que este restaurante español tiene en su carta el pan dulce, el cual se fabrica más allá de la temporada navideña.

La idea de la venta de este producto surgió en 1985, cuando el padre de Federico Yahbes quiso implementar en su restaurante la sidra tirada y el pan dulce, en honor a su madre, hija de italianos. El primer proyecto fracasó, pero el segundo se convirtió en un éxito rotundo que suma cada vez más adeptos.

El pan dulce de Plaza Mayor nació por la receta de Tita, abuela de Federico, una italiana que supervisó la fabricación hasta los últimos días de su vida (Fuente: Instagram/@plazamayorok)

Desde ese entonces y mientras estuvo con vida, Tita, la abuela de Federico, custodió a los panaderos de Plaza Mayor y supervisó que cumplieran a rajatabla cada paso. “La receta lleva lo típico: almendras, frutos escurridos, manteca, pasas de uva, castañas de caju, etc.”, destaca Yahbes y aclara: “Desde que el primer gramo de harina se vuelca en la amasadora, hasta que se finaliza el proceso, todo demanda cuatro horas”.

Hace décadas que este producto es el más buscado de la Ciudad, en especial semanas antes de Navidad. Para su creación se dispone una amasadora grande que forma un bollo gigante. Más tarde se divide en pequeñas porciones de un kilo que se dejan reposar. Uno de sus secretos es que nunca se modificó la receta, no se escatima en nada. El otro es que la masa se trabaja durante la madrugada, cuando todos duermen.

El pan dulce de Plaza Mayor, el más famoso de Buenos Aires

“Para nosotros significa una muestra de amor, del amor de familia, de la tradición. Y la clientela lo demuestra, lo pide para compartir siempre con su familia”, indicó con orgullo Yahbes sobre la fama que tiene el pan dulce en la capital argentina.

Quienes no quieren esperar y desean evitar las largas colas, pueden comprar el pan dulce, reservarlo en su empaque y luego guardarlo en el freezer. Solo es necesario descongelarlo un día antes del consumo. “Como no tiene conservantes, dura 10 días, pero al freezarlo tampoco pierde su sabor”, revela Yahbes, mientras aleja su voz del teléfono, saluda a un cliente y continúa con la venta.