El exclusivo bar de la calle Arroyo en Retiro Florería Atlántico volvió a quedar ayer incluido en la lista de los 50 Mejores Bares del Mundo -anunciada ayer en Londres- y nada menos que en el tercer lugar. Esa histórica posición lo consagró también el mejor de América Latina.

Florería Atlántico, del bartender Renato "Tato" Giovannoni, salió tercero detrás del bar neoyorquino Dante y del Connaught Bar, de Londres. The World's 50 Best Bars es el ranking más importante del rubro, elaborado por William Reed Business Media, la misma firma detrás de los rankings los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, entre otros.

En esta edición, otro bar porteño resultó también galardonado: en el número 33, aparece Presidente, que funciona en avenida Quintana y Montevideo.

Abierto a principios de 2013, Florería Atlántico tiene en la planta baja una coqueta florería y vinoteca, mientras que el bar ocupa el subsuelo, al que se accede tras franquear una enorme puerta. Sus paredes están decoradas con dibujos que remiten al mar y leyendas de míticas criaturas marinas: "Somos los que amamos el vino y los cócteles, el mar y el fuego, las flores y la música, las ciudades y sus puertos, la recoleta elegante y el sur reo, los monstruos míticos y las leyendas por descubrir", puede leerse en su carta de presentación. Es, desde su apertura, un referente de la moderna coctelería argentina.

"Un año más @floresatlantico en los @50bestbars . Felicitaciones Marineros y Pasajeros. Gracias por acompañarnos siempre! Viva la Patria!", tuiteó anoche desde Londres Tato Giovannoni.

En la fanpage del bar en Facebook, las reseñas de los clientes destacan la calidad del servicio, el ambiente y la atención. "Excelente lugar y sus licores originales son lo mejor", escribió Mauricio Hernández.

Pedro Funes lo calificó como "una de las mejores barras de Buenos Aires, con gran ambiente", mientras que Amauri Silva lo describió como "un bar increíble, recepción maravillosa y camareros supercompetentes".

"Amamos la atmósfera y la forma de acceso al local es fantástica. Lo superrecomiendo", sumó el brasileño Dan Santos.

En la reseña realizada por los organizadores del certamen se lee: "Uno se imagina que Florería Atlántico debe haber tenido algunos visitantes sorprendidos en su momento, ingresados por la puerta indescriptible de una floristería, pero esta es una especie de bar clandestino de 'bienvenida de todos', que atrae a una gran multitud de Buenos Aires a los viejos muelles de la capital argentina. De hecho, la premisa de Florería Atlántico es celebrar lo bueno y lo grande de la Argentina, un país cuyo producto es rico y variado, nacido de diversos climas y siglos de inmigración. La decoración y las bebidas del bar continúan esta narración, contando las historias de los camareros estadounidenses que trajeron la cultura de los cócteles, los ingleses y los holandeses con su ginebra y ginebra, los vinos (y amaris) de los italianos, españoles, franceses y portugueses".

Y continúa: "La cultura nativa americana también presenta ingredientes olvidados que se destacan en la escena de la bebida en Buenos Aires. Lejos de ser otro clon de un concepto internacional, Aline Vargas y Florería Atlántico de Renato Giovannoni, el mejor bar de Sudamérica 2019, patrocinado por Seedlip, siguen su propio camino. Es una oda a su país, sus productos y su gente".

Las distinciones a Florería Atlántico en The World's 50 Best Bars comenzaron el mismo año de su inauguración. Abrió, como se dijo, en enero de 2013 y en octubre de ese año quedó en el puesto 34. Al año siguiente, se posicionó en el lugar 38.

Y, en la edición de 2017, el reducto trepó hasta el escalón número 23 del ranking internacional, para subir el año pasado al lugar número 14.

Sobre Presidente, que ingresó en el puesto número 33, el jurado dijo: "Ubicado en un edificio de época en las calles cosmopolitas de Buenos Aires, Presidente es un lugar de glamour para los fashionistas de la vida nocturna. La estética es rica, pero en bebidas, atmósfera y servicio, este lugar va más allá de la barra de estilo, ofreciendo el paquete completo".

The World's 50 Best Bars integra el sistema de 50 Best, una plataforma de referencia gastronómica de fama mundial que llegará por primera vez a Buenos Aires la semana que viene. El jueves 10, en la Usina del Arte, se entregarán los premios a los mejores restaurantes de la región: 50 Best Latinoamérica.