Adiós Nueva York: el icónico bar fundado por una estrella del boxeo que está a punto de cerrar sus puertas

Jimmy’s Corner, uno de los bares más emblemáticos y antiguos de Times Square de Nueva York, enfrenta un posible cierre tras más de cinco décadas de historia. Fue luego de que un promotor inmobiliario ordenara su desalojo. No obstante, el actual propietario presentó una demanda para impedir que el establecimiento desaparezca.

Por qué podría cerrar un clásico bar de Nueva York en Times Square

Ubicado en la calle 44 Oeste, Jimmy’s Corner es uno de los últimos bares tradicionales que sobreviven en la zona más turística de Nueva York. Fundado en 1971 por el exboxeador y entrenador Jimmy Glenn, el local ha mantenido casi intacta su fachada a lo largo de los años, incluido su ambiente clásico y precios accesibles, como cervezas por tres dólares, según CBS.

Jimmy's Corner abrió sus puertas en 1971 (IG @jimmys_corner44)

Sin embargo, el bar enfrenta una disputa legal luego de que la Organización Dust, propietaria del edificio donde opera el negocio, ordenara su desalojo. La situación se agravó tras la muerte de Jimmy Glenn en 2020, cuando su hijo Adam Glenn asumió el control del establecimiento.

De acuerdo con la empresa inmobiliaria, desde 2024 notificaron a Adam Glenn sobre la necesidad de abandonar el inmueble y, aunque no estaban obligados, le ofrecieron 250.000 dólares como compensación. Dust afirmó que permitió que el bar continuara operando por un tiempo adicional, pero al no llegar a un acuerdo, procedió con la orden de desalojo.

Dueño del bar demanda para evitar el cierre

Adam Glenn sostiene que los propietarios del edificio incluyeron una cláusula en una enmienda previa del contrato de arrendamiento que les otorga el derecho de desalojar el local tras la muerte de su padre.

Jimmy's Corner, el bar de Nueva York, fue fundado por el exboxeador Jimmy Glenn (IG @jimmys_corner44)

Según The Guardian, el actual dueño del bar presentó una demanda de último momento, en la cual argumentó que la empresa inmobiliaria se aprovechó del deterioro físico y mental de Jimmy Glenn para renegociar el contrato hace aproximadamente una década.

“No creo que mi padre supiera que esa cláusula existía. Se aprovecharon de su confianza y su amistad. No voy a permitir que se falte al respeto al legado de mi padre ni a la comunidad que construimos”, declaró Adam Glenn a CBS.

Aunque reconoce que el bar podría no permanecer de forma indefinida en el mismo lugar, su objetivo legal es mantener el negocio abierto hasta que finalice el contrato de arrendamiento en 2029.

Cuándo murió Jimmy Glenn, fundador del bar Jimmy’s Corner

Jimmy Glenn falleció a los 89 años en mayo de 2020, tras contraer COVID-19 durante la pandemia, informó CNN. El exboxeador y entrenador fue hospitalizado en abril de ese año en el Centro Médico Langone de NYU, donde posteriormente dio positivo a la enfermedad.

Hijo del fundador d eJimmy's Corner pone demand apara evitar el cierre del bar (IG @jimmys_corner44)

Originario de Carolina del Sur, Glenn desarrolló la mayor parte de su vida profesional en Nueva York. Tras retirarse como boxeador, se consolidó como entrenador y trabajó como esquinero de figuras destacadas del boxeo, entre ellas el excampeón de peso pesado Floyd Patterson.

Además del litigio legal, el posible cierre de Jimmy’s Corner ha generado una ola de apoyo entre clientes habituales, vecinos y figuras del mundo del boxeo y la cultura neoyorquina, quienes consideran al bar un símbolo histórico de Times Square.

En redes sociales, varios usuarios han pedido que el establecimiento sea protegido como patrimonio cultural, al señalar que representa una época previa a la transformación comercial del área.