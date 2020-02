Línea C: luego de estar cerrada por obras, reabrió con demoras

Con demoras, la linea C, reabrió sus puertas Fuente: LA NACION - Crédito: Agencia V

Belén Negrello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2020 • 14:11

La línea C de subte reabrió esta mañana con demoras, luego de haber estado cerrada desde el 18 de enero por obras de modernización en el sistema de señales. Según habían informado en Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y en el gobierno porteño, el nuevo sistema mejoraría la frecuencia y regularidad del servicio.

Los problemas se dan en un contexto de incertidumbre luego de que Keolis, una de las dos empresas que competían para manejar la red de subte porteño, anunció que no continuará el proceso de licitación, que estaba atravesando la etapa final y se encontraba en el tramo de definición. Así Metrovías, que opera el servicio desde 1993, se mantiene como la única oferente. Sin embargo, no tiene asegurada la continuidad.

A las 7.56 de esta mañana, BA Subte twiteó que la línea funcionaba con demora. LA NACIÓN estuvo en las dos estaciones cabeceras (Retiro y Constitución) durante el resto de la mañana y confirmó que el servicio continuaba con retrasos hasta las 11.14. Los carteles de acceso a la boca del subte avisaban sobre la tardanzas y por el altoparlante Metrovías lo repetía constantemente. En Twitter los usuarios expresaron su malestar.

Según informaron fuentes de Sbase, la línea comenzó funcionando bien, a las 5.30 de la mañana, pero luego hubo demoras por "cuestiones operativas y adaptaciones propias del sistema después de las obras". La frecuencia estipulada para el verano es de 4 minutos, pero esta mañana los trenes arribaban cada 8 minutos. Esto generó que se acumulara gente en los andenes, sobre todo en Constitución.

Sistemas de señales

Los sistemas de señales son los que permiten visualizar la posición de los coches e indicar al conductor si el tramo siguiente de vía está libre. Lo que se hizo en la línea C fue reemplazar el sistema de señales anterior, que era mecánico, por el nuevo, que es magnético.

En una recorrida para periodistas que se realizó el jueves pasado en la estación Retiro de la línea C, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel había dicho: "Es una obra de transformación muy importante, sobre todo en términos de señalización. Con esto podremos mejorar la regularidad, que impacta directamente en la calidad del servicio, beneficiando a los pasajeros que día a día usan el transporte público".

La linea volvió a funcionar tras las obras realizadas Fuente: LA NACION - Crédito: Agencia V

Asimismo, Eduardo De Montmollin, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), dijo: "La línea H (Facultad de Derecho-Hospitales) es la única que tenía el sistema de señales nuevo y funciona como un reloj, con precisión y regularidad".

En la estación de Constitución, Omar Botte, de 72 años, que tiene un puesto de diarios, dijo: "Hubo demora, los coches salían bastante llenos". Un empleado de Metrovías dijo que hubo demoras pero en "hora pico", entre las 7 y las 8. En Retiro, Patricia Fresco, de 39 años, usuaria de la línea comentó: "El subte vino súper lleno y sin aire".

Junto con la modernización del sistema de señales, las obras comprenden la puesta en valor de la estación Retiro de la línea C, las cuales estarán finalizadas en noviembre. Por el momento, sólo están cambiados los pisos y las escaleras mecánicas no andan. Asimismo, la salida por escalera fija hacia la plaza permanecerá cerrada por tres meses. Fuentes de Sbase informaron que los accesos y salidas disponibles son: desde el ferrocarril Mitre, desde la calle Ramos Mejía y desde la combinación con la línea E. Los accesos desde plaza Fuerza Aérea Argentina está fuera de servicio.

"La obra permitirá el acceso a personas con movilidad reducida, tanto desde la calle como desde el ferrocarril, y una circulación más fluida. Además, mejorará las condiciones de evacuación de la estación ante una emergencia", dice el comunicado oficial de Sbase y el gobierno porteño.

En su completitud las reformas incluirán la colocación de un ascensor para conectar la vía pública con el andén, el cambio de pisos y cielorrasos, nueva pintura, iluminación LED y mejora de los frentes de locales comerciales y de la boletería.

Quejas

Jorge Grandioli, de 60 años, es usuario de la línea C y comentó: "Tengo EPOC y la escalera mecánica no anda. No puedo subir. Estuve 15 días pagando el triple viajando en colectivos para esto ¿Esta es la reinauguración?". Carlos Jelcic, diariero, de 70 años, dijo: "La escalera mecánica andaba antes del cierre y hoy arrancó sin funcionar".

En la escalera fija se podía ver personas mayores descendiendo con dificultad, agarrándose de las barandas; madres con cochecitos que tenían que pedir ayuda para bajarlos y personas con valijas muy pesadas que también expresaban su malestar.