Los especialistas consultados por LA NACIÓN se mostraron preocupados por las aglomeraciones en la Plaza de Mayo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

María Ayzaguer Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 18:28

El velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada convocó a multitudes que, sin respetar la distancia mínima recomendada para evitar contagios, se concentraron en medio de una pandemia. En un principio, los más precavidos llevaban máscaras; la mayoría, solo barbijo. Algunos se agolpaban en las vallas a cara descubierta y hay quienes llevaban tapabocas, pero se los bajaban para estallar en llanto. Con el correr del día, se vivieron situaciones de amontonamientos, desmanes y caos, que provocaron un fuerte debate público. ¿Qué consecuencias podrían traer estas aglomeraciones?

"No sé si todos tendrán vasos descartables, si comparten bebidas o usan alcohol en gel. Y ya sabemos que este tipo de enfermedades se transmiten de persona a persona cuando no se toman medidas de prevención necesarias", dice Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Para el especialista, no es probable que se desate un brote masivo, porque estamos en un momento de menor circulación del virus. "Es verano y la convocatoria es al aire libre. Pero si se da un pequeño brote es innecesario, no hay que salir a buscarlo", explica. El experto observa "ciertas contradicciones" en el manejo del velatorio público de Maradona. "Por un lado, el país está considerando la posibilidad de comprar veinte millones de dosis de vacunas y, por el otro, no se trabaja en diseñar mínimas condiciones de prevención".

"Esto fue un desastre", califica Adolfo Rubinstein, exministro de Salud durante la presidencia de Mauricio Macri. "De movida fue un error que la Casa Rosada convoque a toda esta gente, y obviamente era previsible que se iba a dar una concentración multitudinaria con cero distanciamiento físico". Anoche y desde Twitter, el médico había hecho un llamado a la prudencia al escribir que no veía recomendable realizar un velatorio multitudinario. "Claro que hoy hubo riesgo de contagios. Ahora crucemos los dedos" , concluye.

Para Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y asesora presidencial, es difícil que se pueda cumplir con todas las recomendaciones en un clima de duelo colectivo. "Se trata de un evento masivo como puede ser un funeral (que en primer lugar, no está autorizado por más que sea al aire libre). Por otro lado, tendría que cumplirse con el distanciamiento y el uso de barbijo para minimizar riesgos y yo no estoy absolutamente segura de que todos esos requisitos se vayan a cumplir en un clima de tanta carga emocional y de sentimientos desbordados".

Según Lenin de Janon Quevedo, director de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Argentina (UCA), profesor adjunto de Bioética y médico de UTI del Hospital Francisco Santojanni, en los eventos masivos se corre el riesgo de que se produzca una súper difusión del virus. "No se necesita que muchas personas estén contagiadas para provocar un desastre", explica.

Para el especialista, se está echando por la borda una política de salud de la noche a la mañana. "Veo una incoherencia absoluta entre lo que se ha venido diciendo por ocho largos meses de cuarentena estricta que tanto le costó a los argentinos y la despedida de un ídolo popular. He sido testigo de pacientes que murieron sin presencia de seres queridos y que no han podido ser despedidos. ¿Hasta dónde permitimos el doble estándar? La razón tiene que ser la de las políticas públicas y no la pasión". De Janon Quevedo lamenta que la convocatoria no haya sido enteramente al aire libre: "Hasta se había planteado que el velatorio fuera en un estadio y se habilitó nada más ni nada menos que el sitio del poder en la Argentina".

Un tuit que generó polémica

Las imágenes que se vieron durante el día en los alrededores de la Casa Rosada generaron fuertes polémicas en las redes sociales. Sobre todo, durante la mañana cuando desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud de la Nación se llamó a respetar las medidas de prevención contra el Covid-19. "Es muy importante que respetemos todas las medidas de prevención y los protocolos sanitarios. Usá barbijo, dejá dos metros de distancia, utilizá alcohol en gel y evitá las aglomeraciones. La pandemia no terminó. Por Diego [Maradona], por vos, por todos. Sigamos cuidándonos", se lee en eltuit publicado por la cartera que dirige Ginés González García.

La publicación despertó todo tipo de reacciones. Algunos remarcaron la contradicción entre el 'evitar las aglomeraciones' y la gran convocatoria que tuvo la despedida de Maradona.

Conforme a los criterios de Más información