En la víspera del jury a la jueza Makintach, fijan la fecha del nuevo juicio por la muerte de Maradona

En la jornada previa al inicio del jury a la jueza Julieta Makintach, investigada por su mal desempeño durante el primer debate en torno a la muerte de Diego Maradona, fijaron la fecha del nuevo juicio por la muerte del astro del fútbol.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro resolvió avanzar con un nuevo debate oral en la causa por homicidio simple con dolo eventual que involucra a siete imputados, tras declarar la nulidad del juicio anterior por pérdida de imparcialidad de la jueza Makintach.

En la resolución, a la que accedió LA NACION, se descartaron los pedidos de las defensas para unificar procesos y se fija el marco desde el cual continuará el juicio.

Asimismo, el tribunal rechazó la excepción por doble juzgamiento (non bis in idem) y el planteo para que Leopoldo Luque sea juzgado por jurados, por considerarlos improcedentes y extemporáneos.

También decidieron convocar a las partes a la audiencia de control de prueba para el 12 de noviembre y se fijó la fecha del nuevo debate oral para el 17 de marzo de 2026, con el objetivo de garantizar celeridad y organización en la preparación del juicio.

Noticia en desarrollo.