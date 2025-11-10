Savarino estalló contra Makintach: “Miente, engaña y armó un documental sin autorización del tribunal”

LA PLATA.— “Yo quiero dejar bien claro que lo que pasó en el juicio de Maradona no pasó nunca en la historia del Poder Judicial de la Argentina. Fue responsabilidad de la jueza [Julieta] Makintach . Es una mala persona, miente, engaña ”, declaró Maximiliano Savarino, magistrado del Tribunal N° 3 de San Isidro, durante el jury en contra de su colega con la que compartió estrado durante el juicio anulado.

La declaración, presentada ante la Secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados, fue acompañada por otras igual de contundentes: “Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dice ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal’”, enfatizó el testigo.

“Antes del debate, Makintach nos dice que quería subrogar en el tribunal porque necesitaba la plata, porque al esposo le habían robado. Mencionó que tenía una empresa de transportes. Lo repitió dos veces”, dijo Savarino.

Tras insistir en que la jueza engañó al tribunal para autorizar la filmación del documental Justicia divina, Savarino enfatizó: “Ella arma un documental con la amiga y yo le escribo a la Cámara para decir que no podía seguir interviniendo más”.

El testigo mencionó que el tribunal tenía una vacante y que ese lugar lo ocupó Makintach para el juicio de Maradona por orden de la Cámara Departamental de San Isidro.

Indicó que desde que llegó Makintach [como subrogante] hubo múltiples discusiones. “ Ella quería ir a la casa donde murió Maradona. Para el documental. Nosotros le dijimos que no ”.

En reiterados momentos, el testigo insistió en diversos altercados previos a que comenzara el juicio: “Hubo dos problemas previos por la sala de audiencias. Makintach gritó al juez [Pablo Adrián] Rolón, del Tribunal N° 5, le faltó el respeto y lo prepoteó. Luego le hicieron un sumario a Rolón”.

“Además, hubo otro problema antes del juicio, que fue el 11 de marzo. Makintach manifestó oposición a que se cambie el inicio del debate”, citó como antecedentes para reforzar la conducta problemática de la magistrada.

“Yo le puse un freno a Makintach porque generaba conflictos: no vas a tener el primer voto, no vas a tener la dirección del tribunal y no vas a subrogar más”, enumeró.

El jury fue seguido con atención por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan y los miembros del jurado de enjuiciamiento, asistidos por el secretario Ulises Giménez.

Durante todo el testimonio, el magistrado enfatizó que el documental nunca estuvo autorizado: “Nosotros habíamos dado la orden a todos los empleados de que no trascendiera nada. Había fotos, había autopsia. Había carteles, además, en el debate que decían: ‘Prohibido filmar’” , enfatizó, ofuscado.

Los miembros del jurado pidieron al testigo que se calmara en diversos momentos. Incluso la jueza Kogan tuvo que pedirle que fuera concreto en sus respuestas.

El magistrado afirmó: “Uno, como juez titular de un tribunal, se entera de que una jueza hace eso. Nosotros de inmediato avisamos al Subsecretario de Comunicación de la Suprema Corte. No sabíamos que grababa el camarógrafo de Makintach. Nos enteramos después. Ella estaba haciendo un juicio paralelo”.

Durante la audiencia, Savarino expresó además que Makintach llegó a pedir a sus pares el adelanto de sus votos sobre la sentencia para incluir en el documental Justicia divina.