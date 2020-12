San Isidro: Cómo será la nueva bicisenda con acceso público al río

El sendero deportivo irá desde la calle Del Barco Centenera hasta el viejo espigón de San Isidro Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La tendencia a desarrollar bicisendas crece también en los municipios del conurbano Norte: San Isidro sumará otra ciclovía de 1200 metros de largo en un nuevo parque de acceso público directo al Río de la Plata, donde están los antiguos clubes náuticos.

El flamante Paseo del Río de San Isidro contempla una ciclovía y junto a ella una senda aeróbica. Abarcará en total cuatro metros de ancho y estará rodeado por vegetación autóctona y selvática. Se ubicará en un lugar prácticamente escondido, en las salidas al río de los clubes con entrada por la calle Gaetán Gutiérrez. El sendero deportivo irá desde la calle Del Barco Centenera, donde está el Campo Deportivo N° 9, hasta el viejo espigón de San Isidro, según adelantó el municipio. A su vez la ciclovía se construirá dentro de un nuevo parque público de 35.000 metros cuadrados a crearse en los predios por donde descienden al agua las embarcaciones deportivas.

En una recorrida de LA NACION por la zona, Walter Pérez, secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito del municipio, explicó que con este plan San Isidro alcanzará un 95% de acceso directo al río, "uno de los pocos distritos de la Provincia de Buenos Aires con estas características". Las obras comenzarán en marzo del año próximo, se realizarán en tres etapas, y se llevarán a cabo con recursos propios ya que no demandarán una gran inversión, agregó.

Primero se consolidará el uso y se hará un camino natural de tierra. Afortunadamente no hay grandes desniveles así que las tareas consistirán en desmalezar. En algunos sectores se aprovecharán los gaviones, es decir las piedras unidas con hierros, para arrojarles encima tierra y que contengan la erosión. Por último se pondrá en valor la antigua farola y el espigón de pescadores, hoy cerrado y abandonado. Desde allí se obtiene una vista privilegiada de la ciudad de Buenos Aires. Es posible incluso imaginar que Juan Díaz de Solís, el primer europeo en llegar aquí, tuvo esta misma visión abierta, sin construcciones, con juncos, espinillos y sauces llorones. De ahí que se la llame costa blanda o costa natural.

"Esto representa un 20% más de costa blanda y verde para que disfruten nuestros vecinos y vecinas. Además tiene bajo impacto ambiental; ya que solo contempla la colocación de algunos bancos, iluminación y seguridad", adelantó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Habrá un único ingreso por el Campo N° 9. Está prohibido el acceso de todo tipo de vehículos a motor y durante la noche permanecerá cerrado. El acuerdo con los clubes incluye la posibilidad de que abran sus restaurantes y bares para que la gente que circula por el paseo pueda ingresar a los mismos. De todos modos, la bicisenda tendrá a dos metros un alambrado que la separará de las casonas de los clubes. El alambrado contará con una puerta que se abrirá en los casos de que la institución desee ofrecer el bufet.

La nueva ciclovía tendrá 1200 metros de largo pero con la particularidad que se abrirá un acceso público directo al Río de la Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El Paseo del Río de San Isidro aún no es parte del Parque Público del Puerto, pero se unirá a él una vez que finalicen las obras comenzadas en el 2017 destinadas a poner en valor el abandonado puerto.

Además, el nuevo paseo se unirá a las demás ciclovías de la costa Norte del conurbano. En San Isidro pasará a formar parte de una bicisenda que ahora tiene 7000 metros de largo pero que en un futuro tendrá 15.000 ya que van a transformar en bicisenda algunas calles del distrito.

Para quienes salgan desde el Sur, uno de los trayectos posibles es empezar en Paraná y Solís, en el límite con Vicente López, continuar hasta la calle del Barco Centenera hasta Gaetán Gutiérrez donde sale la nueva bicisenda y seguir hasta el espigón. Por otro lado, desde las Lomas de San Isidro, se puede bajar por Dardo Rocha y luego Perú hacia Avenida del Libertador, y desde allí empalmar en paseo en la calle Solís. Hacia San Fernando desde Gaetán Gutiérrez hasta el puerto se puede ir por Mitre hasta Uriburu y allí empalmar con Lasalle hasta 33 Orientales.

Clubes náuticos al público

San Isidro es un distrito conocido por sus grandes clubes náuticos como el Náutico San Isidro. Allí se amarran veleros y grandes embarcaciones. Menos conocidos son los siete antiguos clubes náuticos ubicados en una zona de difícil acceso, sobre Gaetán Gutiérrez. Son el Amigos de YPF, Azopardo, Tribunales, Avellaneda, Veleros y Yacht Club. Pero también está el CASI, mucho más grande, que tiene una sede llamada La Playita. Desde esos clubes, algunos creados a principios del siglo XX, la gente sale a navegar con veleros, kayaks o a practicar paddle surf, kite surf y windsurf, entre otros deportes.

A partir del nuevo convenio con el municipio se acordó también que los socios de los clubes y sus embarcaciones tendrán prioridad de circulación en Gaetán Gutiérrez mientras que el peatón podrá acceder en forma directa a la costa.

Alberto Gil Lezama, presidente del Náutico Azopardo, sostuvo que "siempre fue injusto que el vecino que no disponga de un barco no se pueda asociar al club y no pueda disfrutar de la maravilla que es el río. Este proyecto es lógico, legal y corresponde. Traerá beneficios mutuos para los clubes y la gente".

En un futuro las bicisendas en San Isidro tendrán 15.000 metros ya que van a transformar algunas calles del distrito Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Por su parte, el vicepresidente de Amigos de YPF, Gustavo Di Giorgio, dijo: "Estamos de acuerdo pero queremos que todo sea ordenado. Esperemos que la gente no permanezca en el paseo sino que sea un lugar de tránsito sin carritos de comida como en la Costanera porteña".

Según Di Giorigio es necesario implementarlo bien ya que hay deportes como el kite surf que son incompatibles, incluso son peligrosos con un lugar de paseo. Además hay clubes como el CASI tienen que 2000 socios y otros como el Veleros que tiene 600 y aún no se sabe como van a recibir este cambio, explicó.

En cuanto a los vecinos del Bajo de San Isidro, si bien la mayor parte dijo desconocer detalles del plan, hubo algunos que opinaron a favor y otros en contra del proyecto en general. "Me parece bien el acceso de la gente a la costa. Pero también creo que es pobre en el sentido de que solo hablan de 12 cuadras de bicisenda. Ojalá avancen y terminen el Paseo del Puerto y los demás lugares que falta reparar en la costa", dijo Sebastián Beláustegui, ciclista y vecino.

"La zona del Bajo de San Isidro es un desorden. Este proyecto debería haberse presentado antes en la Legislatura", dijo Soledad, una vecina del Bajo de San Isidro, que prefirió no dar su apellido.

La nueva bicisenda estará rodeada por vegetación autóctona y selvática Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Al respecto, desde el municipio respondieron que "en el caso del paseo del Río de San Isidro no es necesario que pase por la Legislatura provincial por dos motivos: la línea de sirga está establecida en el Código Civil y regulada por leyes nacionales, y además por un decreto de Ley provincial la administración de la costa pertenece o está delegada al municipio frentista a la misma".

Finalmente Dolores Sylvester, otra vecina reclamó que "en este y en todos los proyectos del municipio haya mayor transparencia y que se rindan debidamente las cuentas".

Más información