Los audios que expusieron la sangrienta decisión de la Banda del Millón por la desaparición de 100.000 dólares

“Nada, hermano, ya fue. Hay que volarle una gamba, para que se rescate y no lo haga más. La plata no te la va a devolver”.

Así, Santiago Nahuel Paz, alias Milanesa y tío de Thiago Sandoval, conocido como Polli, uno de los sindicados jefes de la Banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaba salvajemente y hasta torturaba a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, pensaba en una venganza contra un integrante de la gavilla que se habría quedado con dinero de un robo.

Los mensajes de Milanesa, el último detenido de la banda del Millón

“Los mensajes de WhatsApp en los cuales Paz habla de ‘volarle una gamba’ a otra persona, en referencia a pegarle un tiro, es parte de una interna de la banda porque no se repartieron 100.000 dólares que formaban parte del botín de un robo en San Isidro”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Milanesa Paz fue detenido anoche por personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, en la zona conocida como Los Caños, en la villa La Cava, en Becar, San Isidro.

Está acusado de haber participado en el plan criminal que terminó con el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, una vecina de San Isidro de 81 años asesinada por la temible Banda del Millón el 25 de octubre pasado. Es el quinto sospechoso detenido.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Según la investigación de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, dos de los delincuentes que irrumpieron en la casa de la víctima y que fueron los primeros detenidos del caso “mantuvieron conversación con Paz previo al hecho, con indicaciones de como irrumpir en el domicilio de la víctima y posterior a ello”.

La caída de Milanesa, integrante de la banda del Millón

Milanesa, según se desprende del expediente judicial, era quien se encargaba de aportar el dinero, a veces por transferencia, para pagar los viajes en auto que hacían los integrantes de la banda hacia el lugar de los robos y después para escapar hacia el punto de encuentro en Beccar [La Cava y Los Caños] para repartir el botín. Era quien, por medio de una aplicación, pedía los autos.

Como informó LA NACION en su momento, de acuerdo a lo dicho por fuentes judiciales, el robo en la casa de Rodríguez Iturriaga, situada en Justo José de Urquiza al 1100, en Acassuso, en San Isidro, fue planificado por Thiago Sandoval, conocido como Polli y de 18 años, uno de los sindicados líderes de la Banda del Millón.

María Susana Rodríguez Iturriaga, la víctima Gentileza: Inforbano

“No cabe duda alguna que desde su lugar de encierro, Sandoval se dedicó a dirigir, planificar y ‘marcar’, el domicilio de la víctima, participando durante el transcurso del mismo mediante una videollamada de la aplicación WhatsApp, además de cooperar luego con la fuga de los autores del lugar hacia el domicilio de residencia de su familia en la zona conocida como Los Caños del barrio de emergencia La Cava, en Beccar, en San Isidro”, sostuvo el fiscal al solicitar la formal detención de Polli.

Al momento del homicidio de Rodríguez Iturriaga, Polli Sandoval estaba alojado el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el asesinato de Jorge Enrique De Marco, asesinado a golpes durante un robo en su casa de Las Lomas, en San Isidro en marzo del año pasado, el golpe con el que se dio a conocer la organización criminal. Era menor de edad cuando ocurrió el crimen. Ahora está preso en la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Melchor Romero.

Según la autopsia, Rodríguez Iturriaga presentaba “múltiples lesiones contusas y hematomas en el rostro”, una “lesión cortante con edema en párpado superior derecho” y “hematomas en los pómulos”. Falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

En la casa de la víctima irrumpieron cuatro delincuentes, dos de ellos menores de edad. Ingresaron en la propiedad después de escalar un paredón. Rodríguez Iturriaga fue maniatada con sus prendas de vestir.

“Una vez que la víctima estaba indefensa, le provocaron múltiples lesiones de gravedad, produciendo luego el deceso. Todo ello para facilitar, consumar y asegurar la impunidad del robo que protagonizaron en el que se dieron a la fuga en poder de al menos 500.000 pesos, adornos de valor, relojes y alhajas”, sostuvo el fiscal Ferrari al solicitarle, en su momento, a la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty la detención de Polli Sandoval.

En mayo de 2021, Milanesa Paz fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro a la pena de dos de prisión en suspenso al ser encontrado culpable del delito de robo agravado por escalamiento y la participación de un menor de edad, golpe ocurrido en Beccar.

Cayó Milanesa, el quinto sospechoso detenido por el homicidio de una vecina de San Isidro Policía Bonaerense

Hoy, al ser indagado por el fiscal Ferrari, el joven recordó ese antecedente y también de lo sucedido el 25 de octubre pasado.

“Yo algo sabía, sabía que iban a robar con ese auto [el vehículo que él pidió por medio de una aplicación para que dos de los integrantes de la banda fueran a robar a la casa de Rodríguez Iturriaga], pero no sabía que iban a matar”, sostuvo en la audiencia Milanesa Paz.

Dijo que pidió el auto, para un viaje desde Beccar hasta Acassuso, tras una llamada que le hizo su sobrino, Polli Sandoval, desde el lugar detención.

“[los viajes de ida y vuelta] Se los pedí de onda. Las dos veces me pidió Thiago [Sandoval] que lo pida. Al otro día que pasó todo me enteré de que habían robado. No me contaron que se llevaron ni que le pegaron. Que la señora de la casa había muerto me enteré por la tele y después que me allanaron. Yo sé que Thiago [su sobrino] se maneja así, robando, él es parte de la Banda del Millón, por eso está preso, y desde ahí él marca las casas y ellos, la gente que él reúne va a los hechos”, dijo cuando durante su indagatoria.