Cayó Milanesa, otro integrante de la banda del Millón acusado del homicidio de una vecina de San Isidro

La investigación del homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, una vecina de San Isidro de 81 años asesinada por la temible banda del Millón el 25 de octubre pasado, sumó el quinto detenido. Se trata de Nahuel Paz, de 23 años y conocido por el apodo de Milanesa.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Milanesa fue detenido anoche por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona conocida como Los Caños, en la villa La Cava, en Beccar, San Isidro.

Según la investigación de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, dos de los delincuentes que irrumpieron la noche del 25 de octubre pasado en la casa de la víctima y que fueron los primeros detenidos del caso “mantuvieron conversación con Paz previo al hecho, con indicaciones de como irrumpir en el domicilio de la víctima y posterior a ello”.

La caída de Milanesa, integrante de la banda del Millón

Milanesa, que en las próximas horas será indagado pro el fiscal Ferrari, según se desprende del expediente judicial, era quien se encargaba de aportar el dinero, a veces por transferencia, para pagar los viajes en auto que hacían los integrantes de la banda hacia el lugar de los robos y después para escapar hacia el punto de encuentro en Beccar [La Cava y Los Caños] para repartir el botín.

Como informó LA NACION en su momento, de acuerdo a lo dicho por fuentes judiciales, el robo en la casa de Rodríguez Iturriaga, situada en Justo José de Urquiza al 1100, en Acassuso, en San Isidro, fue planificado por Thiago Sandoval, conocido como Polli y de 18 años, uno de los sindicados líderes de la banda del Millón.

María Susana Rodríguez Iturriaga, la víctima Gentileza: Inforbano

“No cabe duda alguna que desde su lugar de encierro, Sandoval se dedicó a dirigir, planificar y ‘marcar’, el domicilio de la víctima, participando durante el transcurso del mismo mediante una videollamada de la aplicación WhatsApp, además de cooperar luego con la fuga de los autores del lugar hacia el domicilio de residencia de su familia en la zona conocida como Los Caños del barrio de emergencia La Cava, en Beccar, en San Isidro”, sostuvo el fiscal al solicitar la formal detención de Polli.

Al momento del homicidio de Rodríguez Iturriaga, Polli Sandoval estaba alojado el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el asesinato de Jorge Enrique De Marco, asesinado a golpes durante un robo en su casa de Las Lomas, en San Isidro en marzo del año pasado, el golpe con el que se dio a conocer la organización criminal. Era menor de edad cuando ocurrió el crimen. Ahora está preso en la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Melchor Romero.

Polli Sandoval es el sobrino de Milanesa Paz, quien en mayo de 2021 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro a la pena de dos de prisión en suspenso al ser encontrado culpable del delito de robo agravado por escalamiento y la participación de un menor de edad, golpe ocurrido en Beccar.

El día del homicidio de Rodríguez Iturriaga, los integrantes de la banda del Millón se enviaron numerosos mensajes por WhatsApp con anterioridad y posteridad al crimen.

“La vieja capaz murió”,”No se movía",“La quedó”, fue una serie de chats que recibió Polli Sandoval de parte de Ramiro Emiliano Julio, de 20 años, uno de los primeros detenidos después del crimen.

Además, ese sábado 25 de octubre pasado, antes del robo que terminó en el homicidio de Rodríguez Iturriaga, Polli Sandoval y Julio tuvieron un intercambio de mensajes donde el sindicado líder de la gavilla le hizo una serie de indicaciones a su interlocutor:

“Mira el video hasta lo último, que se vean los ventanales. Para mí tenes que llevar criquet”, escribió Polli Sandoval a las 18.40.

Se refería a una video de la casa de la víctima que había filmado una “célula” de la banda ese mismo día, pero al mediodía, para conocer por dónde convenía ingresar en la propiedad para ejecutar el plan criminal.

El video que comprueba la inteligencia previa que hace la banda del Millón

A las 18.41, Julio le pidió que le pasara la dirección de la casa que había que robar. Según los chats, Julio llegó a la casa de la víctima a las 19.55 y le informó a su “jefe”: “Todo apagado”.

Según la autopsia, la víctima presentaba “múltiples lesiones contusas y hematomas en el rostro”, una “lesión cortante con edema en párpado superior derecho” y “hematomas en los pómulos”. Rodríguez Iturriaga falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

En la casa de la víctima irrumpieron cuatro delincuentes, dos de ellos menores de edad. Ingresaron en la propiedad después de escalar un paredón. Rodríguez Iturriaga fue maniatada con sus prendas de vestir.

“Una vez que la víctima estaba indefensa, le provocaron múltiples lesiones de gravedad, produciendo luego el deceso. Todo ello para facilitar, consumar y asegurar la impunidad del robo que protagonizaron en el que se dieron a la fuga en poder de al menos 500.000 pesos, adornos de valor, relojes y alhajas”, sostuvo el fiscal Ferrari al solicitarle, en su momento, a la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty la detención de Polli Sandoval.

Hubo más mensajes de WhatsApp la noche del crimen. Dos de los ladrones que irrumpieron en la casa de la víctima se chicaneaban sobre quién había sido el asesino. “Ja. Ja. ja. La mataste vos”, le escribió Julio a Miguel Ángel Viera, otro de los detenidos.