Aseguran que apareció un OVNI en la transmisión en vivo de SpaceX: “¿Qué es esto, Elon Musk?”

El lanzamiento número 14 del sistema Starship de SpaceX marcó un hito técnico relevante para la carrera espacial contemporánea, aunque captó una atención inesperada por un fenómeno visual que despertó debates virales. Durante la transmisión en directo, miles de espectadores detectaron un objeto de tonalidad azulada que flotaba en el fondo de la imagen mientras la nave ganaba altitud.

El suceso ocurrió poco antes del octavo minuto de vuelo y motivó reacciones inmediatas en plataformas digitales como X, donde diversos usuarios interpelaron directamente a Elon Musk para solicitar aclaraciones sobre la naturaleza del objeto. Algunos observadores calificaron la forma como una nave nodriza de grandes dimensiones, mientras otros sugirieron teorías vinculadas con avistamientos extraterrestres.

El objeto de tonalidad azulada que flota en el fondo de la imagen genera muchas preguntas en redes Capturas X (@petrovicsrb)

La curiosidad colectiva alcanzó niveles altos poco después de la aparición del rastro luminoso. Un usuario consultó mediante la red social: “Oye Elon, ¿es esta la nave nodriza?”; mientras otro asistente al evento virtual manifestó: “Creo que todos acabamos de ver una transmisión en vivo de un OVNI”. Las capturas de pantalla circularon con rapidez entre los entusiastas de la astronomía y los seguidores de los programas espaciales.

La incertidumbre creció debido al silencio de la compañía SpaceX y de la agencia espacial estadounidense respecto a la anomalía visual registrada en el video. El usuario conocido como Neo, en su cuenta de X, cuestionó la presencia del objeto al preguntar: “¿Qué es esta enorme nave que orbita en el horizonte?”.

Las dudas se instalaron en redes sociales por la presencia del supuesto OVNI Captura X (@overclassifiedx)

Frente al revuelo, diversos especialistas propusieron explicaciones basadas en principios físicos convencionales. El divulgador científico Dean Scott sugirió que la figura representaba una nube de gas residual expulsada por el propulsor Super Heavy. El apagado y posterior reencendido de los motores tras la separación generaron esta nube visible sobre el horizonte terrestre. Otros usuarios también señalaron la posibilidad de restos de hielo o partículas congeladas desprendidas de la propia nave durante las maniobras de ascenso. La teoría técnica sostiene que la iluminación solar sobre los gases emitidos creó el efecto visual azulado que confundió a la audiencia masiva durante la emisión oficial.

El vuelo en sí cumplió con objetivos clave para la NASA y SpaceX. La nave alcanzó la órbita terrestre baja y logró el despliegue de 26 satélites Starlink V3. No obstante, el trayecto sufrió contratiempos, como el apagado inesperado de un motor, hecho que obligó a los controladores a reducir la duración de la misión de diez horas a apenas tres. Tras el amerizaje en el océano Pacífico, la nave terminó su recorrido bajo el control de los equipos en tierra.

Los aficionados a la ufología aprovecharon este momento para lanzar todas sus teorías Captura X (@I_Bord_I)

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, elogió el éxito de la operación mediante un comunicado oficial, donde destacó la seguridad y el carácter inspirador de los avances logrados por la empresa. A pesar de estas declaraciones, la polémica sobre el destello visual persiste entre los aficionados a la ufología y el público general, quienes mantienen sus dudas sobre lo ocurrido en el firmamento durante aquel histórico ascenso de la Starship hacia la órbita.