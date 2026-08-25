Cuáles son los próximos eclipses totales que se podrán ver desde la Argentina

El eclipse solar total que ocurrió el 12 de agosto en España y que en otras regiones del hemisferio norte se vio como parcial, demostró el interés de las personas por un evento astronómico poco usual. Al tratarse del último de esas características en lo que resta del año, muchos ya piensan en los próximos que ocurrirán entre el periodo 2027 y 2030.

La NASA detalló los siguientes eclipses solares que ocurrirán de ahora en más. Según la previsibilidad, también se aclaró el tiempo de cada uno y si serán de carácter total o anular.

Se esperan varios eclipses solares totales y anulares hasta 2030 Captura

Un eclipse solar total es un evento astronómico que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y bloquea completamente la cara del Sol. Durante este tiempo, el cielo se oscurece notablemente y genera un efecto similar al amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, aquellos ubicados a lo largo del camino de la totalidad tendrán la oportunidad de ver la corona del Sol, la atmósfera exterior que normalmente está oculta por el brillo solar.

Calendario de los próximos eclipses solares (Fuente: NASA)

Agenda de los próximos eclipses solares

2027

El 6 de febrero, Argentina, Chile y Uruguay serán el epicentro de un eclipse solar anular. Es decir, que la estrella de nuestro sistema planetario será oculta parcialmente por la Luna. Se estima que dure siete minutos y que abarque a otras regiones del hemisferio sur, como la Antártida y Sudáfrica.

serán el epicentro de un eclipse solar anular. Es decir, que la estrella de nuestro sistema planetario será oculta parcialmente por la Luna. y que abarque a otras regiones del hemisferio sur, como la Antártida y Sudáfrica. El evento astronómico más importante de ese año se ubicará en África, Europa, Oriente Medio, Asia occidental y meridional. El 2 de agosto, un eclipse total cubrirá la luz diurna de Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Somalia.

2028

El 26 de enero sucederá un eclipse anular que abarcará a las Américas, Europa y el noroeste de África. Los países implicados serán: Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, España, Portugal . Tendrá una duración de 10 minutos.

sucederá un eclipse anular que abarcará a las Américas, Europa y el noroeste de África. Los países implicados serán: . Tendrá una duración de 10 minutos. Para el 22 de julio se espera que ocurra un eclipse solar total de una duración de cinco minutos. Afectará al Sudeste Asiático, Indias Orientales, Australia y Nueva Zelanda. Los países implicados en este evento serán: Australia, Nueva Zelanda.

Cómo sucede un eclipse

2029

14 de enero . Un leve oscurecimiento parcial rozará América del Norte y América Central .

. Un leve oscurecimiento parcial rozará . El 12 de junio , la sombra proyectada por la Luna se trasladará al norte, afectando al Ártico, Escandinavia, Alaska y el norte de Asia y Canadá .

, la sombra proyectada por la Luna se trasladará al norte, afectando al . Para el 11 de julio , el fenómeno volverá al extremo austral de Sudamérica, dejando ver una “mordedura” parcial sobre el Sol desde Chile y Argentina .

, el fenómeno volverá al extremo austral de Sudamérica, dejando ver una “mordedura” parcial sobre el Sol desde . El 5 de diciembre ocurrirá un cierre de año con un nuevo pase parcial en la Argentina, Chile y la Antártida.

2030

El 1 de junio , un eclipse anular de 5 minutos y 21 segundos trazará una extensa banda a través del norte de África, el sur de Europa y Asia. La franja del anillo de fuego abarcará Argelia, Túnez, Grecia, Turquía, Rusia, el norte de China y Japón , siendo visible de forma parcial en el resto de Europa, Oriente Medio y Alaska.

, un eclipse anular de 5 minutos y 21 segundos trazará una extensa banda a través del norte de África, el sur de Europa y Asia. La franja del anillo de fuego abarcará , siendo visible de forma parcial en el resto de Europa, Oriente Medio y Alaska. Se espera que el 25 de noviembre sea el último gran evento del decenio; será un eclipse total de 3 minutos y 44 segundos. La franja de totalidad cruzará Botsuana, el sur de África y Australia, mientras que la fase parcial podrá observarse en el sur del continente africano, el océano Índico y la Antártida.