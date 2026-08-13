La foto del año: el skater español que saltó justo enfrente del eclipse y da la vuelta al mundo

El 12 de agosto, España fue el epicentro del eclipse solar total, donde la Luna cubrió por casi dos minutos la luz del Sol y proyectó una sombra que se extendió por una parte del hemisferio norte. Justo en el momento en que todo se tornó oscuro, el skater Danny León realizó una acrobacia que pasó a la historia por ser en el contexto de este evento único.

El eclipse se produjo entre las 20.27 y las 20.32 (hora española) y fue en ese instante que el skater olímpico ascendió a toda velocidad hasta la cima de la rampa, posó y luego descendió por la curva hasta el extremo inferior. “El truco de mi vida: eclipse mode”, describió en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Escenas del antes y el después del truco que realizó Danny León (Fuente: Instagram/@danny_leon)

Para poder llevar esa destreza a cabo, León se ubicó en una elevación natural donde, justamente vista desde el horizonte, parecía que el Sol se apoyaba sobre la colina. Allí, el deportista instaló un half pipe y esperó hasta que la posición del satélite terrestre ocultara al Sol. Al instante en que se formó el aro de luz o “círculo de fuego”, Danny saltó en el aire con su skate.

Mientras, a varios metros de distancia, pero con cámaras de alta resolución, un equipo filmó y fotografió la escena. “Primero el Sol, después la Luna y hoy hacemos historia con este eclipse. Gracias a todo el equipo por hacer esto posible”, añadió León en su posteo.

Los preparativos antes de la toma de Danny León

El video que subió a las redes sociales se volvió viral rápidamente y cosechó más de 10 millones de reproducciones. Asimismo, los medios españoles señalaron que hizo “historia” al fotografiarse en un contexto de estas características. El skater es famoso por hacer acrobacias con fondos astronómicos y la de esta ocasión superó a todas.

Según indicó Diario Panorama, esto representó la tercera y última parte de una trilogía visual realizada junto al fotógrafo José Ángel Izquierdo, conocido en las redes sociales como @jaicano. El proyecto tuvo como objetivo capturar al skateboarding en escenarios poco habituales y dio como resultado imágenes inéditas para esta disciplina.

Así fue el salto de Danny León con el eclipse detrás

La trilogía que culminó con una foto durante el eclipse

Este proyecto empezó un año atrás cuando Izquierdo y León lograron fotografiar un truco de skate con el Sol de fondo, pese a que las condiciones del suelo y climáticas por el frío extremo volvieron difícil la toma y la ejecución del salto.

La primera foto de la trilogía de Danny León (2025) (Fuente: @jaicano )

En ese entonces, el foco estuvo en hacer protagonista a la estrella gigante, pero trabajar en eso fue difícil porque el brillo y la luz directa impedían tomar fotos. También el tiempo fue un factor importante, ya que solo tenían tres minutos para realizarla.

La segunda foto de la trilogía de Danny León (2025) (Fuente: @jaicano )

La segunda ocasión fue una foto con la Luna detrás, en una noche dominada por un cielo estrellado y un entorno limpio que permitió hacer una captura sin igual. Como cierre de la trilogía, llegó la del eclipse solar este 13 de agosto.