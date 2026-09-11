Después de 178 años, un hallazgo reveló qué pasó con los marineros que desaparecieron en el Ártico

En 1845, 129 hombres partieron de Inglaterra a bordo del HMS Erebus y el HMS Terror con el objetivo de atravesar el Ártico canadiense y completar el Paso del Noroeste. Pero ninguno de los marineros consiguió regresar a casa.

La expedición comandada por Sir John Franklin terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la exploración polar. Los dos barcos quedaron atrapados en el hielo y, después de años intentando sobrevivir en condiciones extremas, los tripulantes que todavía estaban con vida decidieron abandonarlos.

Durante décadas, expediciones buscaron conocer la historia completa de lo que había sucedido y fue así como hallaron cuatro cuerpos. Pero entonces se presentó un nuevo problema: ¿cómo conocer a quiénes pertenecían?

Al suroeste de la isla King William se descubrió una pinaza de 28 pies de la expedición cerca del límite sur de la bahía de Erebus (Foto: : Google, © 2025 Airbus)

Después de años de incertidumbre, en los últimos meses la ciencia permitió avanzar un paso más. Investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, identificaron mediante ADN los restos de otros cuatro integrantes de la expedición Franklin. Se trata de William Orren, David Young, John Bridgens y Harry Peglar.

¿Qué reveló la investigación?

El HMS Erebus y el HMS Terror partieron de Inglaterra en mayo de 1845. La misión buscaba explorar uno de los últimos sectores desconocidos del Paso del Noroeste, una ruta marítima que permitiría conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. Pero el viaje tomó un rumbo completamente diferente.

En septiembre de 1846, los barcos quedaron atrapados en el hielo cerca de la isla del Rey Guillermo, en el actual territorio canadiense de Nunavut. Allí permanecieron durante casi dos años.

Para abril de 1848, Franklin y otros miembros de la tripulación ya habían muerto. Los 105 sobrevivientes restantes abandonaron las embarcaciones e intentaron llegar a un lugar seguro desplazándose a pie y arrastrando botes y provisiones sobre trineos por la costa occidental de la isla. Ninguno sobrevivió.

Muchos de los hombres murieron a manos del duro frío del Ártico al intentar huir (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

Las causas exactas de cada una de las muertes no pudieron establecerse. A lo largo de los años se estudiaron diferentes factores que pudieron contribuir al desastre, como el hambre, las enfermedades, la exposición prolongada a temperaturas extremas y el agotamiento.

El destino de los hombres generó numerosas investigaciones y expediciones de búsqueda. Los restos del HMS Erebus fueron localizados recién en 2014 y los del HMS Terror, en 2016. Sin embargo, parecía casi imposible saber a quién pertenecían los restos óseos localizados.

Para resolver parte del misterio, los antropólogos de la Universidad de Waterloo recurrieron a una herramienta que los investigadores del siglo XIX jamás podrían haber imaginado: el análisis genético. El equipo extrajo ADN de restos óseos y dentales recuperados en la zona y comparó los perfiles obtenidos con muestras aportadas por descendientes vivos.

La combinación de evidencia genética y reconstrucciones genealógicas permitió establecer las identidades. Tres de los hombres pertenecían al HMS Erebus: William Orren, marinero; David Young, grumete de primera clase; y John Bridgens, mayordomo de oficiales subalternos. Los tres murieron en Erebus Bay, sobre la costa de la isla del Rey Guillermo.

“Para los descendientes vivos, estos hallazgos proporcionan detalles hasta ahora desconocidos sobre las circunstancias y los lugares de la muerte de sus familiares, así como las identidades de algunos de los compañeros de tripulación que murieron con ellos”, explicó Douglas Stenton, antropólogo de la Universidad de Waterloo.