Durante millones de años: científicos creen la Tierra envió vida al espacio y que las partículas estarían en una Luna de Júpiter

Científicos de la Universidad de Tbilisi, en Georgia, habrían descubierto cómo la Tierra envió durante millones de años polvo colmado de vida hacia Europa, la luna que orbita a Júpiter. Esta idea surgió luego de confirmar que debajo del hielo que cubre al satélite natural hay un océano líquido, posiblemente receptor de nuestras bacterias terrestres.

El estudio se publicó en la revista científica de la Universidad de Cambridge. Allí se detalla que, dado que la vida en la Tierra comenzó hace al menos 3550 millones de años, nuestro planeta habría liberado de forma constante al espacio partículas potencialmente portadoras de microbios durante miles de millones de años.

Durante 80 millones de años, la luna de Júpiter pudo haber recibido bacterias terrestres (Kevin M. Gill/NASA/JPL-Caltech/SwRI vía AP, archivo) Kevin M. Gill/NASA/JPL-Caltech/SwRI

Zaza Osmanov, autor de la investigación, explicó que colisiones de micrometeoritos en nuestra atmósfera pueden expulsar partículas de polvo con bacterias hacia el espacio a velocidades extremas. Mediante modelos matemáticos, el estudio estima que trillones de estos granos terrestres habrían impactado Europa durante la existencia de su océano interno. Debido a las fracturas en la superficie helada de la luna, estas bacterias podrían haber alcanzado el agua líquida subterránea antes de ser desactivadas por la radiación.

Al considerar la eyección de la Tierra, las trayectorias orbitales, la probabilidad de coincidir espacialmente y el área de influencia gravitatoria de Júpiter, el flujo total de granos de polvo que alcanzan la superficie de Europa con bacterias sobrevivientes podría ser de aproximadamente 3.2 X 10^8 partículas por segundo.

Se cree que la Tierra pudo haber transferido, por panspermia, bacterias transportadas por el polvo espacial hacia la luna Europa (Foto: Pexels)

En este sentido, el experto señaló que, tomando como base que la edad estimada de la superficie helada y el océano de Europa es de 30 a 80 millones de años, la luna habría sido impactada por una cantidad total de 300,000,000,000,000,000,000,000 (trescientos mil trillones) de partículas.

Una esperanza para la vida fuera del planeta Tierra

De acuerdo a lo postulado en el artículo, aunque las bacterias que quedan expuestas en la superficie helada de Europa sufren de desactivación por la radiación espacial en unos 10.000 años, existen zonas geológicamente activas conocidas como terrenos de caos (Chaos terrains) que cubren del 20% al 40% de la superficie.

La fractura periódica del hielo cada 1000 a 100.000 años ofrece una vía altamente probable para que estos granos de polvo alcancen el agua líquida del océano antes de ser desactivados.

Qué es la teoría de panspermia por la que se cree que llegaron bacterias terrestres a Europa

La idea de la panspermia surgió en 1908 por el científico Svante Arrhenius y más tarde fue actualizada por diferentes científicos, pero la fuente de esta teoría consiste en que la vida de un planeta está relacionada con la de otro, gracias al impacto de un asteroide o polvo espacial que viaja colmado de microorganismos congelados hasta depositarse en una nueva superficie y reaccionar ante las condiciones adecuadas.

Así ocurre la panspermia - Original La Nación, creado con Gemini

De allí se parte con la idea de que existen tres pasos para que se complete este proceso de transferencia orgánica: escape o eyección del planeta 1; transporte interplanetario e impacto o llegada en el planeta 2.

Osmanov abraza el planteo de que nuestro planeta alimentó a Europa con bacterias durante millones de años, a la vez que sembró esperanza en que pueda ser uno de los sitios óptimos para que ciertas formas de vida soporten las condiciones extremas y alcancen un desarrollo superior.