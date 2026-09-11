El planeta que se está encogiendo más de lo esperado: qué revelaron los datos de la NASA
Un nuevo estudio basado en datos de la misión MESSENGER estima que pudo contraerse entre un 10% y un 30% más de lo calculado
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Mercurio, el planeta más pequeño y cercano al Sol, puede haberse contraído más de lo que indicaban las estimaciones anteriores. Un nuevo análisis de sus estructuras geológicas con datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) sugiere que parte de las huellas dejadas por ese proceso podrían haber quedado ocultas bajo material acumulado durante miles de millones de años.
Cuánto se contrajo Mercurio, según los datos de la NASA
El estudio, publicado en Geophysical Research Letters y realizado a partir de datos de la misión MESSENGER de la NASA, estima que el radio de Mercurio se contrajo unos 11,6 kilómetros. El cálculo representa entre un 10% y un 30% más que algunas estimaciones anteriores, según los investigadores.
El interior del planeta se enfrió desde su formación, hace unos 4500 millones de años. Al perder calor, redujo su volumen y ese cambio produjo estructuras visibles en la superficie.
El equipo encabezado por Gaku Nishiyama, científico planetario del Centro Aeroespacial Alemán, analizó la distribución de esas formaciones y las características del terreno para determinar si existían señales que no habían sido identificadas.
Las estimaciones anteriores situaban la contracción total en aproximadamente 4 a 16 kilómetros de diámetro. El nuevo estudio eleva el posible cambio hasta unos 23 kilómetros de diámetro.
Los autores consideran además que la cifra incluso podría ser inferior a la contracción real si todavía existen estructuras ocultas.
Qué encontraron los científicos en los datos de la NASA sobre Mercurio
Las principales evidencias son las denominadas estructuras de acortamiento, entre ellas grandes escarpas y crestas formadas cuando el interior del planeta pierde volumen. Algunas alcanzan alrededor de 1,6 kilómetros de altura y se extienden durante cientos de kilómetros.
La superficie de Mercurio presenta además una gran cantidad de cráteres. “Los impactos de asteroides y cometas depositaron material sobre el terreno y pudieron cubrir formaciones geológicas producidas anteriormente por la contracción”, remarcaron los expertos que llevaron a cabo la investigación.
Para estudiar ese efecto, los científicos utilizaron los datos obtenidos por MESSENGER, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015. El equipo elaboró un mapa global de la rugosidad de la superficie y comparó distintas regiones para identificar patrones relacionados con la presencia o ausencia de estructuras de acortamiento.
La nueva estimación también aporta información para estudiar la evolución térmica del planeta y los cambios experimentados por su interior.
Las características de Mercurio como planeta, según las investigaciones
Según datos oficiales de la NASA, Mercurio tiene un radio de aproximadamente 2440 kilómetros y es el segundo planeta más denso del sistema solar, después de la Tierra. Su núcleo posee un radio cercano a 2074 kilómetros y representa alrededor del 85% del total.
El planeta completa una órbita alrededor del Sol en 88 días terrestres. Su superficie puede alcanzar unos 430°C (806°F) durante el día y descender hasta aproximadamente −180°C (−292°F) durante la noche.
La diferencia extrema se debe, entre otros factores, a que Mercurio prácticamente no tiene una atmósfera capaz de conservar el calor.
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