Eclipse solar total: ¿se podrá ver en la Argentina?

El firmamento ofrecerá el próximo 12 de agosto uno de los espectáculos astronómicos más esperados. Ese día ocurrirá un eclipse solar total, un fenómeno en el cual la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol para bloquear por completo la luz solar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que la sombra lunar recorrerá una extensa región del hemisferio norte. El eclipse será visible en su totalidad desde Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, España y una pequeña porción del noroeste de Portugal. En otras regiones, los observadores verán un eclipse parcial.

Por qué se produce un eclipse

El momento de oscuridad total será breve. Según la NASA, “para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad, el eclipse completo durará menos de dos minutos”. Solo en zonas cercanas al centro de la trayectoria, como el norte de Rusia o el Atlántico Norte, la totalidad superará los dos minutos pero nunca llegará a dos minutos y medio.

El horario variará según la ubicación geográfica. En Groenlandia e Islandia ocurrirá durante la tarde, en Rusia cerca del mediodía, mientras que en España y Portugal llegará al atardecer.

El eclipse total solo podrá verse tan solo dos minutos (Foto: Pexels)

Una de las preguntas que se hacen la mayoría de los ciudadanos en la Argentina es si se verá en el país. La respuesta es negativa por una cuestión meramente geográfica. La trayectoria de la sombra lunar recorrerá exclusivamente el hemisferio norte. Al estar ubicados en el sur, los países sudamericanos quedan fuera de la alineación necesaria. La sombra lunar alcanza solo una pequeña parte de la superficie terrestre, por lo cual el resto del mundo permanece ajeno al evento astronómico.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

La NASA recordó en su comunicado oficial que solo es seguro mirar directamente al Sol durante los pocos instantes de totalidad, es decir, cuando la Luna cubre completamente el disco solar.

El eclipse solar total llegará el 12 de agosto (Foto: Pexels)

En la previa y posterior al evento, incluso durante un eclipse parcial, la observación directa —sin protección— al Sol puede provocar lesiones oculares que podrían manifestarse permanentemente. Por tal motivo, la NASA indicó una serie de precauciones:

Gafas especiales para eclipses certificadas bajo la norma ISO 12312-2 .

. Visores solares portátiles homologados.

Filtros solares específicos para telescopios, binoculares y cámaras, colocados siempre en la parte frontal del equipo.

Otro ítem a tener en cuenta es que las gafas de sol no son útiles para observar este fenómeno astronómico. Asimismo, nunca debe observarse el Sol a través de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan únicamente gafas para eclipses.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.