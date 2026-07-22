Científicos descubrieron el origen del zumbido que escucha el 4% de la población mundial

Durante más de cinco décadas, un fenómeno acústico tan invisible como perturbador mantuvo en vilo a miles de personas en diferentes rincones del planeta. Conocido popularmente como “El Zumbido”, este sonido grave e incesante comenzó a documentarse formalmente en los años 70, cuando los residentes de la ciudad británica de Bristol denunciaron molestias por una vibración inexplicable. Aunque al principio se culpó a los sistemas de ventilación industrial de la zona, las inspecciones descartaron rápidamente esa idea.

El cuatro por ciento de la población mundial puede oír el zumbido (Foto: Ilustrativa IA)

Con los años, el problema se extendió a localidades costeras del Reino Unido como Southampton, Plymouth y Swansea, además de Londres. En la década de 1990, los reportes llegaron a Estados Unidos y posteriormente a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Sudáfrica. Hoy se estima que hasta un 4% de la población mundial vive con este zumbido de baja frecuencia. Para algunos es un murmullo tolerable, pero para otros provoca severos trastornos de sueño y malestar físico.

Para explicar el fenómeno, se barajaron múltiples hipótesis: contaminación acústica, tráfico, tecnologías electromagnéticas, vientos, olas del océano e incluso teorías sobre actividad extraterrestre. La trascendencia del tema fue tal que en 2024 la BBC estrenó la serie dramática The Listeners, inspirada en este dilema.

Sin embargo, el enigma finalmente encontró una respuesta en un estudio científico publicado en la revista PLOS ONE. Un grupo de investigadores liderado por el profesor Markus Drexl, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, analizó a 28 voluntarios alemanes para determinar si poseían una audición extraordinaria o si el sonido provenía de su propio organismo.

El tinnitus es una afección que genera la percepción de zumbidos o pitidos sin estímulo externo Shutterstock

Tras evaluar los datos, el equipo concluyó que la mayoría de los afectados padece tinnitus de baja frecuencia en lugar de escuchar un ruido externo. Aunque el profesor Drexl no descartó del todo la existencia de ruidos ambientales no identificados en casos aislados, los resultados indican que el cerebro suele interpretar una alteración interna del oído como un pulso exterior. Un porcentaje muy reducido de personas, en tanto, sí demostró una sensibilidad auditiva inusualmente alta a las bajas frecuencias.

El tinnitus es una afección que genera la percepción de zumbidos o pitidos sin estímulo externo, un mal común entre estrellas del rock expuestas a altos volúmenes como Dave Grohl, Brian Johnson, Pete Townshend o el fallecido Ozzy Osbourne. Aunque este hallazgo aporta claridad a un viejo misterio, la medicina aún debe hallar un tratamiento definitivo para quienes conviven con el zumbido.