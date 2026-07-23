Cuándo es el eclipse solar total y cuál es el mejor lugar para observarlo

El calendario astronómico de 2026 tiene marcado uno de sus eventos más esperados. El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz solar durante algunos minutos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que la franja de totalidad atravesará diferentes regiones del hemisferio norte y permitirá que millones de personas presencien uno de los espectáculos naturales más impactantes. Quienes se encuentren fuera de esa zona también podrán observar un eclipse parcial, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Según el recorrido previsto por la NASA, la sombra proyectada por la Luna comenzará su trayecto sobre Groenlandia, continuará por Islandia y cruzará el océano Atlántico Norte antes de avanzar hacia el norte de Rusia. Finalmente, llegará a la península ibérica, donde España y una pequeña porción del noroeste de Portugal serán los últimos territorios desde los que podrá contemplarse el eclipse en su totalidad. En esos lugares, el Sol desaparecerá completamente detrás de la Luna durante un breve lapso, lo que provocará un oscurecimiento temporal del cielo en pleno día.

El eclipse total solo podrá verse por unos minutos (Foto: Pexels)

Por su parte, el eclipse parcial será visible desde una zona mucho más amplia. Entre los países y regiones que podrán apreciarlo se encuentran gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, buena parte de Europa, el noroeste de África y otras áreas cercanas al recorrido principal.

¿Cuál será el mejor lugar para observar el eclipse y cuánto durará?

Aunque el eclipse total podrá verse desde varios países, no todos ofrecerán las mismas condiciones para disfrutar del evento. De acuerdo con la NASA, las mejores ubicaciones serán aquellas cercanas al centro de la franja de totalidad, ya que allí el tiempo durante el cual el Sol permanecerá completamente oculto será mayor.

Entre los puntos más privilegiados aparecen sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, donde la totalidad alcanzará su máxima duración. En ningún caso, sin embargo, el fenómeno superará los dos minutos y medio. En el resto de las localidades ubicadas dentro de la trayectoria, el eclipse total tendrá una duración inferior a los dos minutos.

¿Cómo y cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia?

¿Por qué el eclipse solar total no se verá en la Argentina ni en Sudamérica?

La razón es puramente geográfica. Durante un eclipse solar total, la sombra de la Luna proyecta sobre la Tierra una franja muy estrecha conocida como camino de totalidad. En el caso del fenómeno del 12 de agosto de 2026, esa trayectoria recorrerá exclusivamente el hemisferio norte, atravesando Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, España y una pequeña porción del noroeste de Portugal.

Sudamérica quedará completamente fuera de ese recorrido. Al encontrarse en el hemisferio sur y muy alejada de la trayectoria de la sombra lunar, ningún país sudamericano, incluida la Argentina, podrá observar el eclipse, ni siquiera de forma parcial.

Los eclipses solares solo son visibles desde determinadas zonas del planeta porque dependen de la alineación exacta entre el Sol, la Luna y la Tierra. A medida que la Luna se desplaza, su sombra alcanza únicamente una pequeña parte de la superficie terrestre, mientras que el resto del mundo permanece fuera del fenómeno.