El volcán más grande del sistema solar: 2,5 veces más alto que el Everest, 600 km de diámetro y 3000 millones de años activo

A lo largo de los años, la ciencia logró traspasar nuestra atmósfera y conocer cómo están compuestos algunos suelos de los planetas que conforman el sistema solar. Entre las características superlativas, descubrieron que en Marte se halla el volcán más grande de todos, con una altura que supera al monte Everest en la Tierra. Este coloso natural lleva 3000 millones de años activo y se lo conoce como Monte Olimpo.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) analizó de cerca a esta montaña tan alta que es posible visibilizar desde los potentes telescopios espaciales. Cuenta con un diámetro de 600 kilómetros y una altitud media de 22 km, a comparación de la montaña más alta de la Tierra, que apenas supera los 8000 metros. En cuanto a su caldera, alcanza los 3 km de profundidad y 25 km de diámetro, lo que la vuelve única en todo el sistema planetario.

Monte Olimpo (Fuente: ESA - Mars Express)

La sonda Mars Express de la ESA tomó por primera vez una foto del Monte Olimpo el 21 de enero del 2004. Allí se contempla definidamente cómo sobresale de la superficie y cuán grande es su caldera. La imagen fue tomada desde una altura de 273 km durante la órbita 37 por la Cámara Estéreo de Alta Resolución (HRSC).

Las dimensiones del volcán son llamativas para un planeta que mide seis veces menos que el nuestro. Mientras que aquí hay 12.742 kilómetros de diámetro y la masa terrestre ronda los 5972 trillones de toneladas, Marte mide la mitad y su masa es 10 veces inferior, lo que hace que su gravedad también resulte 2,5 veces inferior.

Detalle de la parte sur de la caldera en perspectiva (Fuente: ESA - Mars Express)

“Tras cesar la producción de lava, la caldera colapsó sobre la cámara magmática vacía. Debido al colapso, la superficie sufrió extensión, formándose fracturas extensionales. El nivel de elevación donde se observan estas fracturas representa el evento del colapso de caldera más antiguo”, indicaron desde la ESA.

Los tres Montes de Tharsis y el Monte Olimpo (Fuente: ESA - Mars Express)

Según un informe de la NASA, los motores térmicos de este coloso empezaron hace 3500 millones de años y los últimos flujos de lava se dataron de hace apenas dos millones de años, un tiempo relativamente corto en la cronología marciana. Además, todavía se perciben temblores en la zona circundante, por lo que se estima que las placas tectónicas estarían en movimiento sobre una capa de lava más espesa.

Los tres montes de Tharsis se encuentran sobre el abultamiento de Tharsis, mientras que el Monte Olimpo está ubicado en una de sus laderas; este conjunto de cuatro volcanes es el que estudiaron los científicos durante los primeros años del siglo XXI.

El volcán más alto del sitema solar: el Monte Olimpo - @TLofScience

“La ausencia de una raíz de alta densidad bajo el Monte Olimpo indica que este se formó sobre una litosfera más rígida, que evitó que se hundiese parcialmente, como sucede con los otros tres volcanes. Esto nos indica que el flujo de calor procedente del manto no era uniforme en la región cuando se formaron estos cuatro volcanes”, dijo Veronique Dehant, coautora de un estudio que se basó en los datos recogidos por la sonda Mars Express de la ESA cuando sobrevolaba Tharsis.

Acerca de la altura del Monte Olimpo, los expertos aseguran que llega a rebasar el 95% de la atmósfera del planeta rojo. Quien se pare en la cima podrá observar con claridad la curvatura de Marte.