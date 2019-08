¿Es verdad que tomar Vitamina C previene la gripe?

Fuente: Archivo

29 de agosto de 2019

Ir en busca de naranjas o averiguar qué suplemento comprar cuando uno siente alguno de los síntomas de la gripe tiene más de placebo que de ciencia. "La vitamina C es un antioxidante que se encuentra en muchos alimentos y en preparados farmacéuticos, pero tomarlos no previene enfermedades, y consumir de más, en el caso de los niños, solo hará que se elimine", explica el doctor Gustavo Sager, pediatra y docente. Si bien el especialista dice que consumir vitamina C en el proceso de recuperación de la gripe puede ser beneficioso, descarta que esto deba hacerse con suplementos comprados y afirma que el nutriente debería obtenerse de una alimentación variada. Cuenta Sager que al comienzo de su carrera de pediatría, de más de 40 años, se recetaban gotas de la vitamina como prevención del resfrío y la única investigación que existía para respaldarlo la había hecho un laboratorio que la producía.

Héctor Pedicino, pediatra y neonatólogo, coincide: afirma que los suplementos vitamínicos no tienen ningún sentido en esta época del año y que la mejor forma de obtener estas vitaminas es a partir del consumo de frutas y verduras.

Pedicino también agrega que "El consumo de vitamina C no está relacionado con la disminución de la incidencia de gripe; lo específico para prevenirla es la vacuna", subraya.