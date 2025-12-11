Un fotógrafo espacial capturó la primera imagen nítida del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra

Solo faltan ocho días para que el cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxime a su punto más cercano a la Tierra y ya hay aficionados que lograron obtener algunas imágenes del cuerpo celeste desde la superficie planetaria, como Osama Fathi, que lo fotografió desde el Desierto Negro de Egipto y el resultado de su trabajo conmocionó a la comunidad científica.

Pese a que se encuentra a poco más de 270 millones de kilómetros de distancia y que no se ve a simple vista, quienes poseen telescopios convencionales con un alcance de medio a alto, tienen la posibilidad de divisar al 3I/ATLAS. Esto abre una oportunidad a los amantes del universo que no necesitan depender de los telescopios de las agencias espaciales internacionales, como la NASA o la ESA.

El astrofotógrafo logró interceptar con su cámara al 3I/ATLAS en el cielo más limpio de Egipto en plena temporada invernal (Fuente: Instagram/@osama.fathi.nsw)

A dos semanas de que se conociera una polémica foto del cometa interestelar con dos colas, la publicación de Fathi dio de que hablar, según señalaron en el artículo de Sky at Night Magazine de BBC, el cielo nocturno invernal en el hemisferio norte facilitó al aficionado a hacer su trabajo sin que la atmósfera presentara polvo.

Algunos de los telescopios inteligentes que se venden en el mercado tienen la capacidad de enfocar en un punto en particular y gracias a ello el fotógrafo egipcio tomó una imagen nítida del 3I/ATLAS. “Desde el corazón del Desierto Negro de Egipto, donde las colinas volcánicas se elevan como centinelas silenciosos y los árboles de acacia se yerguen solitarios contra la noche, un objeto de otro sistema estelar se desplaza por nuestro cielo: el cometa interestelar 3I/ATLAS”, escribió Fathi tras postear el material en su cuenta de Instagram.

Un astrofrotógrafo de Egipto capturó la imagen del cometa 3I/ATLAS desde la superficie terrestre (Fuente: Instagram/@osama.fathi.nsw)

Además, describió: “En esta imagen, el tenue resplandor verde de 3I/ATLAS se desliza entre los árboles del desierto, un visitante más antiguo que nuestro Sol, que pasa por el sistema solar solo una vez antes de regresar al espacio interestelar”. Por último explicó: “El sutil tono cian del cometa proviene de una tenue emisión de gas radical cianuro en su coma; una huella química compartida con cometas distantes, pero que llega aquí desde un sistema planetario que nunca veremos”.

La foto se capturó a las tres de la madrugada a finales de noviembre y “en esa escena quieta y hermosa, 3I/ATLAS apareció en el campo de visión: un visitante débil de otro sistema estelar, cruzando nuestro cielo una vez en la vida mientras el desierto dormía”, remarcó el astrofotógrafo.

La foto de la Agencia Espacial Europea que descolocó a los científicos

El 5 de diciembre el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice), perteneciente a la ESA (European Space Agency), utilizó cinco de sus instrumentos para analizar al cometa interestelar con el propósito de recopilar información de su origen, estructura y composición química, que será publicada recién en febrero del 2026.

La ESA descubrió que el cometa 3I/ATLAS tiene dos colas (Fuente: ESA/Juice/NavCam)

Según el artículo que se publicó en el sitio web de la agencia europea, la ansiedad de los científicos por conocer cómo lucía el cometa los llevó a descargar una cuarta parte de una imagen de NavCam. “Fue claramente visible y se mostró rodeado de señales de actividad, los sorprendió”, indicaron.

Los expertos de la ESA señalaron que además del “halo brillante de gas que rodea al cometa, conocido como su coma, también se ve un indicio de dos colas”. La cola de plasma, compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. Asimismo, se dilucida una cola de polvo más tenue, compuesta de diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la imagen.