Cómo ver la lluvia de meteoros Gemínidas este fin de semana

La lluvia de meteoros Gemínidas es considerada una de las mejores que ocurren cada año. Esto se debe a la gran cantidad de meteoritos que se ven en el cielo durante este evento astronómico. Suele ocurrir a mediados de diciembre y su máximo punto se dará este año, entre el sábado 13 y domingo 14. En ese sentido, los aficionados de la astronomía se preguntan cómo ver este fenómeno y de qué trata.

Una lluvia de meteoros o estrellas se origina cuando la Tierra orbita cerca de un cometa, que deja corrientes de desechos cósmicos llamados meteoroides, que entran en la atmósfera terrestre a velocidades muy altas. La mayoría de estos meteoroides son pequeños y se desintegran al entrar en la atmósfera, lo que genera los característicos destellos de luz conocidos como “estrellas fugaces”.

¿Qué pasa en el cielo en diciembre 2025？

En el caso puntual de las Gemínidas, su origen es 3200 Faetón, un asteroide o un posible “cometa rocoso”, según informa la NASA en su sitio oficial. Lleva ese nombre porque su radiante —el punto celeste del que parecen provenir― se encuentra en la constelación de Géminis. Suele estar activo entre el 1° y 21 de diciembre, pero su punto de mayor actividad se da este fin de semana.

Se considera que es una de las lluvias de estrellas más relevantes porque durante su punto máximo se pueden ver 120 meteoros Gemínidas por hora en condiciones ideales. Se destacan por ser brillantes y rápidos (viajan a (33,8 kilómetros por segundo), y suelen ser de color amarillo.

Cómo ver lluvia de meteoros Gemínidas este fin de semana

Todo lo que hay que saber para ver la lluvia de estrellas Gemínidas de diciembre GETTY IMAGES

Este fenómeno se podrá observar a simple vista desde distintos puntos del mundo durante la noche este fin de semana, incluida la Argentina. Se ven mejor durante la noche y antes del amanecer. La NASA señala que se considera “una de las mejores oportunidades para los jóvenes espectadores”, ya que comienza alrededor de las 21 o 22.

Es importante para ver este evento que el cielo esté despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la mayor parte del país experimentará cielo parcialmente nublado en la noche de este sábado, mientras que el domingo habrá lluvias. Esto podría dificultar la posibilidad de observar los meteoritos, pero no lo imposibilitará del todo.

A continuación, algunas recomendaciones para ver la lluvia de meteoros Gemínidas:

Es necesario confirmar que habrá las condiciones adecuadas para la noche de observación de lluvia de meteoros. El mejor momento para ver este evento es a partir de la medianoche.

Debe ser lejos de las luces de la ciudad. Una vez en el lugar óptimo, los ojos pueden tardar de 15 a 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad. Evitar el uso de linternas o luces blancas intensas que puedan afectar la adaptación visual nocturna.

Cuánto más alejado de la ciudad, mejor se verán las estrellas fugaces Nani Pegoraro/Patagonia Sky

Es importante asegurarse de estar cómodo y acorde al clima, especialmente si se planea estar afuera por mucho tiempo. En ese sentido, se sugiere llevar una manta o una silla cómoda.

Una vez encontrado el sitio de observación, lo mejor es tumbarse en el suelo y mirar al cielo. Lo recomendable es encontrar el radiante del cometa de donde se originan los meteoritos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros se verán. Para encontrarlo, se puede usar una aplicación de astronomía con un mapa interactivo.

Se debe esperar al menos 30 minutos para que los ojos se ajusten a la oscuridad y luego hay que dedicar al menos una hora o más a la observación para aumentar las chances de ver meteoros.