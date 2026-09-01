Habrían hallado la ciudad perdida donde Jesús realizó milagros: “Nada de lo que hemos encontrado lo contradice”
Un grupo de arqueólogos completó una década de excavaciones en las costas del Mar de Galilea y el equipo afirma que el yacimiento de el-Araj corresponde a la antigua Betsaida
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Un equipo internacional de arqueólogos concluyó su décima temporada de excavaciones en las costas del Mar de Galilea, al norte de Israel. Los expertos aseguran que hallaron los vestigios de Betsaida, la ciudad bíblica donde, según los textos sagrados, Jesús realizó milagros como la multiplicación de los panes y los peces o la curación de un hombre ciego. El doctor Steven Notley, director académico del proyecto, manifestó su absoluta convicción sobre el descubrimiento tras comparar las evidencias materiales con los relatos históricos de la época romana.
El sitio, conocido en la actualidad como el-Araj, ofreció durante los últimos diez años un conjunto de hallazgos que los investigadores vinculan con la vida del apóstol Pedro y sus compañeros. El equipo encontró restos de una basílica de finales del siglo V que, según la teoría de los arqueólogos, se construyó sobre la antigua residencia de Pedro y Andrés. Esta hipótesis se refuerza con el descubrimiento de una inscripción en un mosaico del templo, la cual rinde homenaje a un benefactor local e invoca la intercesión del apóstol, a quien el texto define como el guardián de las llaves del cielo, según informó el medio Daily Mail.
Notley destacó ante la prensa que el sitio cumple con los requisitos geográficos y demográficos mencionados por historiadores del siglo I, como Flavio Josefo. Este autor describió la evolución de Betsaida, la cual pasó de ser una humilde aldea de pescadores a convertirse en una ciudad denominada Julias bajo el mando de Herodes Filipo. Los arqueólogos descubrieron en el terreno cientos de plomos utilizados en la pesca, lo que confirma la principal actividad económica original, junto con termas romanas y edificios públicos que demuestran el posterior crecimiento urbano mencionado en las crónicas antiguas.
Los investigadores hallaron muros de una vivienda del siglo I bajo los cimientos de la iglesia bizantina. Notley señaló al Daily Mail que el descubrimiento de estos restos domésticos coincide con el relato de un peregrino del siglo VIII llamado Willibaldo, quien visitó el sitio y describió una iglesia situada sobre la casa de los apóstoles. El director académico subrayó que los registros arqueológicos, entre los que figuran monedas, lámparas, utensilios de maquillaje y cerámica de tiza, demuestran la presencia de una comunidad judía estable durante el primer siglo, etapa en la que Jesús transitó por la zona.
El equipo académico rechaza la postura de quienes identifican a otra ubicación, el sitio conocido como et-Tell, como la Betsaida histórica. Notley argumentó que et-Tell carece de pruebas sólidas correspondientes al primer siglo y que sus ruinas contradicen los registros históricos sobre la transformación del asentamiento. Por el contrario, los hallazgos en el-Araj refuerzan la conexión con el escenario evangélico. El especialista insiste en que las evidencias recolectadas en las distintas plazas del yacimiento componen un perfil histórico consistente, ya que, según el doctor, cada temporada de trabajo aporta nuevos datos que confirman su tesis inicial: “Nada de lo que hemos encontrado lo contradice en absoluto”.
Si bien el director académico reconoce que la arqueología posee límites técnicos respecto a la verificación de hechos sobrenaturales, sostiene que el descubrimiento restituye el contexto geográfico y material del ministerio de Jesús. Para Steven Notley, el sitio funcionó como un lugar relevante para el desarrollo del movimiento cristiano primitivo y el ministerio del Nazareno. El equipo planea continuar con los estudios en las capas más profundas del terreno para precisar más detalles sobre la transición entre la aldea original y la ciudad romana. La investigación constituye hasta el momento un aporte significativo para el estudio de la historia bíblica en el norte de Israel, al integrar la tradición textual con la evidencia física hallada en las orillas del lago.
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