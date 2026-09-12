Mercurio redujo su tamaño un 30 % más de lo que se estimaba: el misterio detrás de este cambio

Al igual que el resto de los planetas rocosos del sistema solar, Mercurio se formó hace unos 4.500 millones de años a partir de un baile de caóticas colisiones entre rocas y asteroides. La inmensa energía liberada por estos impactos generó unas cantidades colosales de calor, que el planeta ha ido perdiendo desde entonces.

Como si se tratara de un globo que se desinfla por el frío, el interior de Mercurio se ha ido encogiendo a medida que se enfriaba. Para compensar esta pérdida de volumen continuo, sus capas rocosas más externas tuvieron que arrugarse y fracturarse, formando imponentes características tectónicas como crestas y escarpes.

Conocer la magnitud exacta de esta contracción resulta fundamental para que los astrofísicos puedan inferir cómo es el interior del planeta y comprender su evolución térmica.

ARCHIVO - Esta imagen sin fecha, facilitada por la Agencia Espacial Europea, muestra fotografías en primer plano del polo norte de Mercurio captadas por la sonda espacial euro-japonesa BepiColombo (ESA vía AP, Archivo) European Space Agency

“Más encogimiento significa que Mercurio podría tener un núcleo metálico más grande, menos elementos ligeros como el silicio mezclados en el núcleo de metal, o una temperatura inicial más alta”, explica Gaku Nishiyama, científico planetario del Instituto de Investigación Espacial del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y autor principal del estudio que aparece esta semana en Geophysical Research Letters.

En teoría, el enfriamiento debería encoger un planeta de manera más o menos uniforme, haciendo que estas arrugas geológicas fueran comunes en todas partes. Pero la incesante formación de nuevos cráteres de impacto crea grandes depresiones y cubre el paisaje con toneladas de escombros. Esta rugosidad ha actuado como un velo geológico, haciendo que los signos de contracción planetaria sean mucho más difíciles de detectar entre los registros que abarcan miles de millones de años.

Un camuflaje de escombros cósmicos

Para resolver este enigma topográfico, el equipo de Nishiyama combinó mapas previos sobre evidencias de contracción con nuevas cartografías de rugosidad superficial para todo el globo. Por primera vez, los investigadores han logrado demostrar estadísticamente que las áreas más accidentadas de Mercurio presentan un número significativamente menor de arrugas visibles.

La superficie de Mercurio está marcada por cráteres y emanaciones de lava, pero debajo esconde un enorme núcleo de metal NASA

“Nos hizo pensar que existe un proceso que oscurece las estructuras de acortamiento”, detalla Nishiyama. Según el experto, los escombros generados por los impactos en estas zonas irregulares estarían tapando las crestas y fracturas tectónicas provocadas por la contracción térmica, de la misma manera que una capa de grava recién esparcida logra ocultar los surcos de una carretera.

Apoyándose en la tasa de encogimiento observada en las llanuras menos alteradas, los científicos calcularon la contracción que debió ocurrir a escala global, incluidas las zonas ásperas. Sus resultados indican que estas características tectónicas ocultas podrían suponer entre un 10% y un 30% más de encogimiento a lo largo de la vida de Mercurio.

Esto se traduce en una reducción total de hasta 23 kilómetros en el diámetro del planeta, una cifra que contrasta drásticamente con las estimaciones actuales, que lo situaban entre los 4 y los 16 kilómetros.

“El 30% es un poco sorprendente, pero la cantidad corregida de contracción en realidad tiene sentido para mí”, confiesa Nishiyama. Con esta nueva estimación, las observaciones empíricas sobre cuánto se ha enfriado y encogido el planeta coinciden mucho mejor con las predicciones teóricas basadas en la física, sugiriendo que la comunidad científica está más cerca de comprender qué ocurre en las entrañas del cuerpo rocoso más pequeño de nuestro vecindario cósmico.

A la espera de la misión BepiColombo

A pesar de la magnitud de este ajuste, los autores de la investigación advierten que las nuevas cifras todavía podrían quedarse cortas. Los datos actuales sobre la topografía de Mercurio, recopilados por la histórica misión MESSENGER de la NASA que finalizó en 2015, solo permiten medir con fiabilidad aquellas estructuras geológicas que superan los cinco kilómetros de diámetro, dejando en la sombra las fracturas más pequeñas.

Afortunadamente, el panorama de la exploración planetaria está a punto de cambiar. En noviembre de 2026, la sonda conjunta europea y japonesa BepiColombo, la tercera misión de la historia en visitar Mercurio, comenzará a recopilar escaneos de altísima resolución de su superficie.

Los investigadores esperan que este nuevo aluvión de datos orbitales revele escarpes, crestas y cráteres con un nivel de detalle sin precedentes, despejando definitivamente las incógnitas sobre la evolución del planeta.