La NASA explica qué hay detrás de las rocas “alienígenas” del sur de California elegidas para filmar Star Trek

La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) explicó qué hay detrás de las rocas “alienígenas” del sur de California, conocidas como Vasquez Rocks, que fueron elegidas para filmar la popular serie Star Trek. En un informe, la agencia indicó que la interacción de las placas tectónicas elevó y deformó antiguos sedimentos, lo que dio paso a la formación de crestas de arenisca que hoy presentan ángulos de 50 grados.

Vasquez Rocks: cómo se formaron las rocas que aparecen en Star Trek

Ante la imposibilidad de filmar en otros planetas, muchas producciones de ciencia ficción recurrieron históricamente a zonas que presentan características poco comunes. Una de las más famosas corresponde a Vasquez Rocks, en Agua Dulce, California, a unos 70 kilómetros al norte de Los Ángeles.

Las rocas "alienígenas" de Vasquez Rocks, en el sur de California, fueron utilizadas en 10 episodios y dos películas de Star Trek ScreenRant

Su apariencia extraña y su “paisaje alienígena” convirtieron al sitio en una locación emblemática para varias filmaciones, y allí se grabaron al menos diez episodios de televisión y dos películas de Star Trek.

En un artículo publicado el 8 de septiembre, la NASA resaltó que estas espectaculares formaciones rocosas erigidas en el norte de la cuenca de Soledad parecen apuntar directamente hacia el cosmos con una inclinación promedio de 50 grados.

Detrás de este paisaje de ciencia ficción se esconde una explicación geológica puramente terrestre. Según la agencia, las formaciones no siempre apuntaron al cielo.

El origen comenzó hace unos 25 millones de años, cuando rápidos flujos de agua depositaron sedimentos provenientes de zonas montañosas cercanas sobre abanicos aluviales (llanuras planas donde se acumula material erosionado).

“Es probable que los sedimentos no se desplazaran mucho, ya que gran parte de ellos provenían de la erosión de las tierras altas cercanas”, explica la agencia. Con el paso del tiempo, estos sedimentos quedaron enterrados y se cementaron hasta transformarse en gruesas capas de arenisca y rocas conglomeradas.

Cómo la tectónica transformó Vasquez Rocks, el escenario de Star Trek

A lo largo de millones de años, la región fue remodelada por la interacción de las placas tectónicas situadas justo al este, de acuerdo con la NASA. En esta zona, las placas de América del Norte y del Pacífico rozan y se desplazan entre sí a lo largo de la falla de San Andrés.

Como consecuencia de la actividad tectónica, la cuenca de Soledad se levantó gradualmente y se deformó, con capas sedimentarias que poco a poco se inclinaron, se plegaron y rotaron.

“Una vez expuestas en la superficie, millones de años más de meteorización y erosión esculpieron aún más las formaciones, eliminando el material más blando y dejando las aletas y crestas de arenisca y conglomerado más resistentes que hoy asombran a los visitantes”, detalla la NASA en el artículo.

Vasquez Rocks: por qué se convirtió en una locación recurrente de Star Trek

Además de su geología, su cercanía a Los Ángeles y a las autopistas de la región convirtió rápidamente a Vasquez Rocks en una locación accesible para la producción audiovisual.

En Star Trek, la zona fue escenario de momentos icónicos desde la primera temporada, cuando el Capitán James T. Kirk escaló el terreno escarpado durante una batalla histórica con un miembro de una especie alienígena reptiliana.

Las rocas "alienígenas" se formaron a partir de la actividad tectónica del sur de California Captura de video de Youtube Major Grin

Más allá de ser el terreno alienígena de cabecera de Star Trek, el parque natural prestó su silueta para representar mundos distantes en decenas de producciones de renombre, entre las que se incluyen series de ciencia ficción como Westworld, For All Mankind y Battlestar Galactica.