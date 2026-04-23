Misterio y preocupación: desapareció un lago en Canadá y un año después revelaron la causa

En junio de 2025, el Observatorio de la Tierra correspondiente a la NASA detectó la desaparición del lago Rouge en Quebec, Canadá. Meses después, científicos canadienses descubrieron el misterio y dieron una explicación científica a este fenómeno natural. En las imágenes satelitales se registró cómo en un periodo de 365 días el espejo de agua dejó de existir repentinamente y solo quedó una mancha de barro.

En un principio sospecharon que se debía a una anomalía visual desde el espacio, que en diferentes ocasiones sucede. Sin embargo, aquí ocurrió un evento geológico que despertó las alarmas por desconocer los motivos. Una mañana de mayo de 2025, los habitantes de Waswanapi informaron que una carretera había sido arrasada por el agua y que, de pronto, el lago que siempre les proveyó de peces dejó de estar presente en su sitio original.

El lago Rouge fue fotografiado en junio del 2024 por el satélite Landsat 9 (Fuente: NASA)

Las fotos que comparó la NASA son de junio de 2024 y del mismo mes, pero de 2025. Las mismas fueron realizadas por el satélite Landsat 9, equipado con el sensor OLI-2. El misterio del Rouge abrió a la investigación en la zona y meses después concluyeron que la masa de agua se trasladó hacia otro lugar.

De acuerdo a los datos de la NASA que se publicaron en su sitio oficial, el lago Rouge rompió su margen oriental y drenó hacia el noreste. “En lugar de seguir su cauce habitual, el agua atravesó una serie de lagos y estanques más pequeños antes de llegar al lago Doda, a unos 10 kilómetros de distancia. El agua cargada de sedimentos contrasta con las zonas de agua oscura y tranquila que se aprecian en una vista más amplia de la zona”, explicaron.

¿Qué pudo causar este evento natural? Según los científicos, se le atribuyen diferentes factores que incidieron en la desaparición del Rouge: el deshielo, las lluvias recientes y los cambios en el terreno provocados por incendios forestales.

Un año después del alfotografía, el lago Rouge desapareció y su caudal de agua se trasladó a otro más grande (Fuente: NASA)

Las suposiciones se vinculan directamente con el cambio climático y cómo este afecta a los ecosistemas que sostienen el equilibrio ambiental en regiones frágiles como los bosques canadienses. Entre 2019 y 2023, aquella zona sufrió oleadas de incendios que dejaron el terreno desprovisto de vegetación; esto provocó una erosión rápida y continua. Las raíces ayudan a fijar el suelo y a conservar su humedad, pero estos beneficios se pierden cuando el fuego debilita o consume los árboles y arbustos, indicaron desde la agencia espacial estadounidense.

A principios de 2025, una capa de nieve regional se derritió con mayor velocidad, lo que potencialmente permitió que un importante volumen de agua fluyera hacia el lago en el momento de su colapso.

Según se supo, las autoridades locales instaron a la población a evitar la zona cercana al lago Rouge y a mantenerse alerta en los alrededores de los lagos rodeados de bosques recientemente alterados. Además, manifestaron que la comunidad expresó su preocupación por los cambios que el caudal del lago Rouge y la afluencia de sedimentos al lago Doda puedan afectar el hábitat de alces, esturiones y otras especies.