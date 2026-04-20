Es oficial: la NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna

La NASA confirmó la planificación temporal para la ejecución de la próxima etapa de exploración lunar mediante el programa Artemis. Esta hoja de ruta contempla el arribo de una tripulación a la superficie del satélite antes del cierre de la década actual.

El cumplimiento de este objetivo técnico requiere la consolidación de sistemas de transporte de gran escala y una infraestructura de soporte logístico sin precedentes en la historia de la navegación fuera de la atmósfera terrestre. La información, que surge de un reporte de la cadena BBC, detalla los obstáculos que enfrentan las organizaciones privadas involucradas en la provisión de tecnología para este fin.

El lanzamiento del cohete del Artemis II

Fecha confirmada para el descenso en la superficie lunar

La misión denominada Artemis III tiene su fecha de ejecución prevista para mediados de 2027. Esta fase del proyecto resulta fundamental porque constituye el momento en el que la cápsula de tripulación Orión deberá realizar una maniobra de acoplamiento en la órbita terrestre. Según los datos provistos por BBC, el plan integra el uso de uno o dos módulos de aterrizaje para concretar el descenso.

Este hito representa el punto culminante de una serie de pruebas previas. La complejidad de la operación reside en la necesidad de sincronizar vehículos espaciales desarrollados por distintos proveedores. Actualmente, el cronograma oficial fija ese horizonte temporal, aunque la viabilidad de la fecha depende de la superación de diversos fallos técnicos registrados en los componentes de propulsión y transporte.

La Tierra asomando detrás de la Luna, imagen tomada desde el Artemis II NASA

Qué empresas fabrican los módulos de aterrizaje para la misión

La NASA delegó la construcción de los vehículos de descenso en dos compañías privadas de gran relevancia en el sector aeroespacial. La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, desarrolla una versión lunar del cohete Starship. Esta estructura destaca por sus dimensiones, con una altura total de 35 metros.

Por otro lado, la firma Blue Origin, liderada por Jeff Bezos, trabaja en la nave Blue Moon Mark 2. Este modelo presenta un diseño más compacto en comparación con su competidor, pero mantiene niveles de ambición técnica similares para la exploración lunar.

Jeff Bezos y Elon Musk

Ambas organizaciones registran retrasos significativos en sus procesos de producción y entrega. La propia Oficina del Inspector General de la NASA detalló la gravedad de esta situación en un informe que presentó el 10 de marzo.

El documento indica que el vehículo de SpaceX acumula una demora de al menos dos años respecto a su compromiso original. La situación de Blue Origin también muestra complicaciones, con un retraso de ocho meses y una serie de problemas de diseño identificados en 2024 que todavía carecen de resolución.

Las diferencias entre el programa actual y la misión de 1969

Los nuevos módulos de aterrizaje presentan características muy distantes del histórico módulo Eagle que transportó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969. Aquella nave poseía el tamaño mínimo necesario para trasladar a dos personas, con el fin único de recolectar muestras geológicas y emprender el regreso de forma inmediata.

Sombra de Neil Armstrong frente al módulo lunar en la base Tranquilidad (NASA)

Las naves actuales para el programa Artemis requieren una capacidad de carga muy superior. Estas estructuras deben trasladar equipamiento pesado, vehículos de exploración denominados rovers presurizados y los componentes iniciales para el establecimiento de una base lunar permanente.