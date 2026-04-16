Las imágenes más impactantes de Saturno capturadas por la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) difundió una serie de imágenes sin precedentes que ofrecen la perspectiva más completa hasta la fecha de Saturno. Este logro fue posible gracias a la colaboración estratégica entre el telescopio espacial James Webb y el Hubble, dos herramientas que, al observar en longitudes de onda complementarias, permitieron a los científicos diseccionar la atmósfera del planeta como si se tratara de “las capas de una cebolla”. La información recolectada ayuda a comprender cómo funciona el sistema atmosférico de este gigante gaseoso a nivel tridimensional, lo que complementa el histórico legado de la misión Cassini.

En la imagen comparativa que reúne las observaciones de ambos telescopios, se puede observar la notable diferencia técnica entre las capturas. A la izquierda, el Webb —que operó el 29 de noviembre de 2024— revela en infrarrojo bandas horizontales donde los polos muestran un tono gris verdoso, mientras que las regiones cercanas al ecuador presentan colores que transitan del naranja oscuro al color canela. En esta toma, los anillos destacan con un brillo blanco neón, producto de su composición de hielo de agua altamente reflectante, y es posible identificar puntos blancos que corresponden a las lunas Janus, Dione y Enceladus. A la derecha, la imagen del Hubble, tomada el 22 de agosto de 2024, muestra al planeta en luz visible con una paleta de colores amarillo pálido y tenues matices azulados hacia los polos; aquí, las lunas visibles son Janus, Mimas y Epimetheus.

La comparativa entre las imágenes tomadas por Webb y Hubble deja en evidencia muchos detalles ocultos NASA

El registro exclusivo del James Webb, obtenido mediante un tiempo de observación discrecional, revela detalles dinámicos en la atmósfera superior. Entre ellos, destaca una corriente en chorro denominada “onda de cinta” que serpentea por las latitudes medias del norte, además de los vestigios de la gran tormenta de primavera que ocurrió entre 2010 y 2012. Por otro lado, la imagen centrada del Webb permite apreciar la estructura detallada de los anillos, donde el anillo F se observa con una nitidez extrema, lo que contrasta con el resplandor difuso que presenta en las tomas del Hubble.

En la imagen capturada únicamente por el telescopio Hubble, el foco se desplaza hacia la atmósfera visible y el entorno satelital. Se puede observar de forma clara cómo la luna Mimas proyecta una sombra circular oscura sobre la superficie del planeta. Este registro forma parte del programa OPAL, una iniciativa de monitoreo de largo plazo que durante más de una década permitió a los especialistas seguir el comportamiento de los fenómenos meteorológicos en los planetas exteriores.

La vista panorámica de gran angular permite observar la luna Titán NASA

Finalmente, la vista panorámica de gran angular tomada por el Webb ofrece una perspectiva más amplia del sistema satelital de Saturno. En esta composición, además de las bandas atmosféricas y los anillos, se puede observar a Titán, la luna más grande, situada en el extremo izquierdo. Según la NASA, esta serie de imágenes incluye indicios de la famosa estructura hexagonal en el polo norte, una tormenta persistente descubierta originalmente en 1981 por la misión Voyager. Los científicos advierten que estas podrían ser algunas de las últimas imágenes de alta resolución del hexágono durante los próximos años, ya que el hemisferio norte de Saturno ingresará en un periodo de invierno que lo sumirá en la oscuridad por 15 años.

El estudio conjunto de estas imágenes permite a los expertos analizar la dinámica de fluidos en condiciones extremas. Las variaciones en el brillo de los anillos y los patrones de las nubes profundas son fundamentales para caracterizar los procesos químicos que ocurren en la atmósfera del planeta. La combinación de las capacidades infrarrojas del Webb con la estabilidad del archivo histórico del Hubble asegura que el conocimiento científico sobre la evolución climática de Saturno continúe expandiéndose.