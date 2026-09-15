Ni espirales ni repelente: científicos argentinos trabajan en una vacuna para reducir la población del mosquito que transmite el dengue

Científicos del Conicet avanzan en el desarrollo de una herramienta innovadora para frenar el impacto del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue, el Zika, la chikungunya y la fiebre amarilla.

El experimento que desarrollaron los científicos del Conicet

Cómo es la vacuna que afecta al intestino del mosquito del dengue

El proyecto propone el uso de una vacuna capaz de generar una respuesta inmunitaria en el huésped, ya sea humano o animal, que afecta directamente la supervivencia del insecto tras la ingesta de sangre.

Este enfoque busca complementar las estrategias tradicionales de control, como el uso de insecticidas o la eliminación de reservorios de larvas, las cuales presentan limitaciones en la actualidad.

El equipo, liderado por especialistas del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO, CONICET-UNSAM) y la Escuela de Bio y Nanotecnología (EByN) de la Universidad Nacional de San Martín, diseñó un antígeno recombinante llamado PT-3.

Este componente se creó a través de técnicas de ingeniería genética y utiliza regiones seleccionadas de tres proteínas esenciales para la matriz peritrófica del intestino del mosquito.

“La matriz peritrófica es una estructura que se forma en el intestino después de que el mosquito ingiere sangre y cumple funciones importantes durante la digestión y en la protección y homeostasis del epitelio intestinal”, explica Mara Roset, investigadora del Conicet.

Para probar la eficacia del método, los investigadores inmunizaron bovinos, los cuales produjeron anticuerpos robustos contra las proteínas intestinales del Aedes aegypti.

En experimentos de laboratorio, los especialistas alimentaron a mosquitos hembras con sangre suplementada con suero de estos animales mediante un sistema artificial. Gabriel Briones, líder del trabajo, señala: “Comprobamos que cuando los mosquitos hembra de Aedes aegypti se alimentan de la sangre, ingieren esos anticuerpos. Una vez dentro del mosquito, los anticuerpos reconocen sus blancos intestinales e interfieren con procesos fisiológicos asociados con la alimentación sanguínea”.

Cuáles son los efectos de los anticuerpos contra el mosquito del dengue

El estudio, publicado en la revista Vaccine, demuestra que los mosquitos que ingirieron sangre con anticuerpos contra PT-3 sufrieron una reducción significativa en sus tasas de supervivencia.

Idalia Pérez Leyva, primera autora del estudio, precisa: “La mortalidad se manifiesta principalmente durante los primeros tres días posteriores a la alimentación, coincidiendo con el período de intensa actividad digestiva intestinal”.

Este hallazgo es fundamental para el control epidemiológico, ya que una menor longevidad del insecto impide que complete el ciclo necesario para convertirse en un vector infectante.

Aunque el desarrollo se encuentra en una etapa de prueba de concepto, los resultados en laboratorio validan la viabilidad del mecanismo.

El equipo de trabajo que llevó adelante la investigación

“Se trata todavía de una prueba de concepto y no de una vacuna disponible para su aplicación”, aclara Briones. Este avance sigue experimentos previos realizados con ratones, que permitieron perfeccionar el antígeno hasta llegar a la versión actual.

Con este nuevo método, la ciencia argentina propone una alternativa biológica capaz de cortar la cadena de contagio desde el origen y transformar el combate contra enfermedades de alto impacto sanitario en la región.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA