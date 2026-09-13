Neil Armstrong, primer humano que vio la Tierra desde la Luna: “No me sentí un gigante; me sentí muy, muy pequeño”

El 20 de julio de 1969, después de años de preparación y bajo la atenta mirada del mundo entero, el comandante de la misión Apolo 11, Neil Armstrong, se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. En una entrevista posterior a uno de los sucesos más importantes de la historia, recordó aquel momento y explicó: “No me sentí un gigante; me sentí muy, muy pequeño”.

Neil Armstrong: qué sintió al contemplar la Tierra desde la Luna

Formada hace aproximadamente 4500 millones de años, suspendida a 384.400 kilómetros (238.855 millas) de distancia de la Tierra, la Luna desempeña un papel esencial en la vida diaria de los humanos, desde la iluminación nocturna hasta su influencia sobre las mareas oceánicas. Hace poco más de 50 años, el hombre llegó por primera vez a su superficie en un viaje que duró ocho días y fue llevado a cabo por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Los astronautas elegidos para integrar la tripulación del Apolo 11 en la primera misión a la Luna fueron Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin NASA - Archivo

El objetivo principal era completar una meta nacional fijada por el presidente John F. Kennedy el 25 de mayo de 1961: realizar un alunizaje tripulado y regresar a la Tierra, mientras la carrera espacial con la Unión Soviética estaba en su punto álgido. La tripulación, compuesta por Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, cumplió la primera fase el 20 de julio de 1969.

Al alunizar, el primero en descender del módulo fue Armstrong, quien quedó inmortalizado como una de las figuras más reconocidas de la exploración espacial. No obstante, al pisar la superficie lunar, se sintió ínfimo frente a la inmensidad del universo, según recordó citado por la NASA en su sitio web oficial.

“De repente me di cuenta de que ese pequeño guisante, bonito y azul, era la Tierra. Levanté el pulgar y cerré un ojo, y mi pulgar tapó el planeta Tierra. No me sentí como un gigante. Me sentí muy, muy pequeño”, manifestó.

Asimismo, en la conferencia de prensa posterior a la misión Apolo 11, ante la cadena ABC, Armstrong se refirió a la curiosidad inherente al ser humano y declaró: “Creo que vamos a la Luna porque está en la naturaleza del ser humano enfrentarse a desafíos. Está en la naturaleza de su alma más profunda. Estamos obligados a hacer estas cosas tal como los salmones nadan río arriba”.

El astronauta Neil Armstrong reveló que se sintió "muy pequeño" al observar la Tierra desde la Luna NASA - EFE

Neil Armstrong: su carrera antes de comandar el Apolo 11

Mucho antes de comandar la misión del Apolo 11, Armstrong fue aviador naval desde 1949 hasta 1952, antes de incorporarse en 1955 al Comité Asesor Nacional de Aeronáutica (NACA, por sus siglas en inglés), predecesora de la NASA, como científico investigador aeronáutico y piloto.

De acuerdo con la biografía publicada por la NASA, el astronauta fue uno de los nueve hombres elegidos para el segundo grupo de la agencia en 1962, y voló al espacio en la misión Gemini 8 en 1966 antes de ser asignado a la misión Apolo 11.

Bajo su dirección, la tripulación cumplió con éxito su misión al alunizar el 20 de julio y posteriormente amerizar cuatro días más tarde. Antes de esas reflexiones posteriores, Armstrong pronunció al descender del módulo: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

Aunque aparecen dispersos algunos testimonios posteriores a la hazaña, el astronauta habló en pocas ocasiones, decidió evitar micrófonos y cámaras. En sus últimos años mantuvo ese perfil bajo y vivió junto a su segunda esposa, Carol, en Indian Hill, Ohio

En 2012, falleció a los 82 años como consecuencia de las complicaciones derivadas de una operación cardíaca.

Despegue del Apolo 11

NASA: cuándo será la Noche Internacional de Observación de la Luna

El próximo 19 de septiembre se realizará la Noche Internacional de Observación de la Luna, una iniciativa anual de la NASA que invita a los interesados a aprender sobre la ciencia y la exploración lunar, participar en observaciones celestes y honrar las conexiones culturales y personales con el satélite.

Las personas pueden unirse al evento desde donde estén, al asistir o participar de la reunión virtual. Según la NASA, los principales objetivos son: