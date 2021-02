Recuperan el ADN de los mamuts más antiguos del mundo: vivieron hace un millón de años

Un grupo de científicos del Centro de Paleogenética de Estocolmo secuenció el ADN recuperado de restos de mamut que tienen hasta 1,2 millones de años. Se trata de la primera vez que se extrae una secuencia del ADN de muestras que datan de hace tanto tiempo.

Los hallazgos se publicaron el miércoles pasado en la revista Nature en un artículo titulado Million-year-old DNA sheds light on the genomic history of mammoths (El ADN de un millón de años arroja luz sobre la historia de los genomas de los mamuts). Los análisis determinan que el mamut colombino -Mammuthus columbi- que habitó América del Norte durante la última edad de hielo, era un híbrido entre el mamut lanudo -Mammuthus primigenius- y un linaje genético de mamut previamente desconocido.

Este logro fue producto de un gran desafío técnico ya que el ADN se degradaba en fragmentos muy pequeños y los científicos solo tuvieron acceso a unas cantidades ínfimas del material genético en buen estado. “Este ADN es increíblemente antiguo. Las muestras son mil veces más antiguas que los restos vikingos, e incluso son anteriores a la existencia de humanos y neandertales”, aseguró Love Dalén, profesor de genética evolutiva en el Centro de Paleogenética de Estocolmo y autor principal del artículo.

Un colmillo de mamut lanudo hallado en permafrost siberiano. Fuente: Love Dalén

A través de los molares de tres especímenes de mamuts del pleistoceno temprano, se determinó la edad de las muestras, esto sumado a datos geológicos como la prueba del reloj molecular, una técnica genética que deduce la edad de una muestra de ADN en base a las diferencias entre dos secuencias de ADN distintas. Se determinó que dos de los especímenes tenían más de un millón de años, mientras que un tercero tiene aproximadamente 700.000 años.

“Esto fue una completa sorpresa para nosotros. Todos los estudios anteriores habían indicado que solo había una especie de mamut en Siberia en ese momento, el conocido como mamut de la estepa. Sin embargo nuestros análisis de ADN ahora muestran que había dos linajes genéticos diferentes a los que aquí nos referimos como el mamut Adycha y el mamut Krestovka. No podemos decirlo con certeza todavía, pero creemos que pueden representar dos especies diferentes “, destacó el investigador Tom van der Valk.

LA NACION