Sorprendente descubrimiento en África: una araña que brilla en la oscuridad y más de 70 especies inéditas

Un equipo internacional de científicos logró un descubrimiento sorprendente en una de las regiones más aisladas y menos exploradas de África. La expedición se llevó a cabo en la meseta de Lisima, ubicada en el este de Angola, y permitió identificar decenas de especies nunca antes registradas por la ciencia. Entre los hallazgos más llamativos se encuentran dos arañas extremadamente raras, una de ellas capaz de emitir un brillo azul bajo luz ultravioleta, un fenómeno que todavía intriga a los especialistas.

La investigación fue impulsada por The Wilderness Project, una organización dedicada al estudio y la conservación de ecosistemas de agua dulce en África. En el marco del proyecto denominado Atlas de la Vida de Cassai, un grupo de 16 especialistas recorrió durante semanas este remoto territorio para documentar su biodiversidad. La expedición confirmó que la región, considerada durante años uno de los grandes “puntos ciegos” de la biodiversidad africana, alberga una riqueza biológica mucho mayor de la que se imaginaba.

La investigación se realizó en la meseta de Lisima, en el este de Angola (Foto: The Wilderness Project)

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención fue el de una posible nueva especie de araña cangrejo coronada que brilla con luz azul cuando es iluminada con rayos ultravioleta. Los investigadores aún no lograron determinar por qué ocurre este fenómeno. También fue encontrada una araña tejedora de telarañas circulares que podría representar otra especie desconocida. Sin embargo, los expertos aclararon que será necesario llevar a cabo análisis de laboratorio para confirmar ambos hallazgos.

Otros hallazgos

La lista de especies registradas va mucho más allá de las arañas. Los científicos documentaron ocho posibles nuevas especies de libélulas, tres especies inéditas de saltamontes y cerca de 60 mariposas y polillas que nunca habían sido catalogadas. Estos resultados refuerzan la importancia ecológica de la meseta de Lisima y la necesidad de continuar investigando la zona.

El trabajo de campo estuvo lejos de ser sencillo, si se tiene en cuenta que el equipo enfrentó lluvias intensas, vehículos atascados en el barro, fallas mecánicas y hasta varios casos de malaria entre los integrantes de la expedición. Aun así, los investigadores aprovecharon cada contratiempo para estudiar humedales, bosques pantanosos y praderas inundables cercanas.

Para Rob Taylor, líder de la expedición, el logro más importante no es solo la cantidad de especies encontradas. Según explicó, el estudio permitió que esta región deje de ser un espacio desconocido para la ciencia y abre la puerta a futuras acciones destinadas a proteger sus ecosistemas y la vida que albergan.