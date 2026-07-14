Científicos resuelven el misterio de la mayor extinción masiva de la Tierra

Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, California, confirmó la razón de la “Gran Mortandad”, un proceso natural por el que se extinguió más de la mitad de la población de seres vivos del planeta durante el Paleozoico. Este fenómeno podría aclarar cómo ahora las especies marinas empezaron a adaptarse a los cambios bruscos en el ambiente, algo que ya se repitió hace millones de años.

Hace 252 millones de años, el 96% de las especies marinas y el 70% de los animales terrestres murieron en un evento que se dio progresivamente en el límite entre el Pérmico y el Triásico. Pese a que se la concibió como una catástrofe, algunas ramas evolutivas sobrevivieron, lo que permitió la continuidad de algunas especies una vez que el clima se estabilizó.

Muestras representativas de la fauna moderna (tres muestras izquierdas) y de la fauna paleozoica (cuatro muestras derechas) (Fuente: Sarah Leibovitz)

El 6 de julio se publicó un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences donde se describió que el calentamiento de la Tierra sucedió por las repetidas erupciones volcánicas que emitieron grandes masas de dióxido de carbono y metano al aire y, poco a poco, desplazaron a las partículas de oxígeno. Así, casi todos los braquiópodos (parecidos a las almejas y lirios marinos) se extinguieron.

Durante el Paleozoico, los braquiópodos dominaban el fondo de los océanos, pero después de la Gran Mortandad, solo moluscos, peces y equinodermos como las estrellas de mar y los erizos de mar ocuparon su lugar de predominancia.

Un proceso lento

La desaparición de las especies y todo el entorno terrestre no ocurrió de un día para el otro, sino que se dio en pequeños aumentos hace 300 millones de años. Poco a poco, el agua de los océanos comenzaba a tornarse más tibia hasta que alcanzó una temperatura de entre 8 y 12 grados centígrados. Estas condiciones fueron letales para aquellos seres vivos que no estaban adaptados a estas condiciones.

“Nuestros hallazgos muestran que, en diferentes grupos de organismos, las extinciones ocurrieron a tasas mucho más altas para aquellos más vulnerables a aumentos de temperatura del agua y disminuciones en la disponibilidad de oxígeno”, señaló uno de los científicos implicados en la investigación, Erik Anders Sperling.

El autor principal del estudio, Andres Marquez, realiza experimentos en el Instituto Hakai, parte de la Fundación Tula, con sede en Columbia Británica, Canadá (Fuente: Erik Sperling)

Con la intención de comprender cómo ciertos animales marinos sobrevivieron al calentamiento de los océanos hace millones de años y cómo se comportan en la actualidad, teniendo en cuenta el aumento de las temperaturas por el calentamiento global, es que se analizaron algunos organismos extraídos del lecho marino.

Un experimento en las islas San Juan en el estado de Washington sobre braquiópodos demostró que toleran los niveles bajos de oxígeno, pero si el agua comienza a calentarse más de los niveles normales, su demanda metabólica se dispara y se descontrola más rápido que la de los animales que los sustituyeron.

“La mayor extinción masiva de todos los tiempos comenzó en un mundo muy similar al actual en cuanto a un océano relativamente frío y bien oxigenado, y luego hubo una enorme inyección de dióxido de carbono en el sistema terrestre. Entender cómo respondieron la Tierra y la biota terrestre entonces podría informarnos de lo que está por venir”, dijo Sperling.

Un estudio sobre braquiópodos vivos como estos, recogidos en la isla de San Juan, contribuyó a entender cómo los organismos se ven afectados por el aumento en la temperatura del mar (Fuente: Erik Sperling)

Otra característica que pudieron dirimir los científicos es que los depredadores sobrevivieron mejor en la Gran Mortandad porque sus metabolismos son más rápidos. No por nada hoy en día existen unas 400 especies de braquiópodos, en comparación con unas 10.000-15.000 especies de bivalvos (animales marinos invertebrados).

En conclusión, los expertos advirtieron que deben tomarse medidas drásticas para evitar que el calentamiento en los océanos se dé a una velocidad mucho más rápida de la que se prevé. De acuerdo a los estudios preliminares, para 2100 la temperatura aumentaría entre 1,5 y 4 grados centígrados.