Alex H. Taylor, sobre el loro con medio pico que se convirtió en alfa: “Su discapacidad parece ser el factor determinante”

Un loro kea llamado Bruce se convirtió en el primer animal con una discapacidad física en alcanzar el estatus de macho alfa sin necesidad de aliados. El hallazgo forma parte de estudios realizados por la Universidad de Canterbury, en colaboración con el profesor Alex H. Taylor, quien consideró que la diversidad del ave funcionaba como “un factor determinante” para su nuevo rol.

Cómo compensa Bruce la falta de pico superior en su vida diaria

Los keas dependen de su pico superior para tareas esenciales como excavar en busca de comida y acicalarse. En ese contexto, Bruce aprendió a presionar los alimentos duros contra piedras o superficies metálicas para luego raspar los restos con el pico inferior, una conducta que ningún otro ejemplar de su grupo desarrolló. Ese uso de herramientas ya lo había hecho conocido en 2021.

“Bruce pareció manipular objetos que no eran guijarros a una tasa comparable o inferior a la de otros sujetos, pero fue el único que utilizó guijarros como herramientas de acicalamiento“, cita la investigación.

Cómo el loro dominó a su grupo y se convirtió en alfa

Tras el uso particular que le daba a las guijarras, otro estudio reveló que el loro kea de 13 años era el primer caso documentado de un animal con una discapacidad física que lograba alcanzar el rango de macho alfa a través de la “innovación conductual”.

Según el estudio realizado por el profesor Taylor en abril de este año, Bruce logró posicionarse como alfa tras no perder ninguna disputa de dominancia frente a otros machos.

Bruce es el nuevo líder de la manada tras ganar el 73% de sus peleas Universidad de Canterbury

En lugar de morder el cuello de sus rivales, como hace el resto del grupo, proyectaba el pico inferior como una lanza y luego atacaba más de cinco veces con mayor frecuencia que sus compañeros. Ganó el 73% de sus enfrentamientos.

Con este panorama, los académicos sostienen que su “desventaja física” fue el motor que lo posicionó como macho alfa en su grupo, lo que replantea el concepto de la discapacidad en cierto tipo de especies.

Bruce se convirtió en el macho dominante pese a perder parte del pico Universidad de Canterbury / Edición generada con IA

“Su discapacidad parece ser el factor determinante que le permitió alcanzar el nivel más alto en la sociedad de los keas”, señaló Taylor al referirse a las razones detrás del nuevo rol de Burce en el grupo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.