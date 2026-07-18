Un dulce hallazgo interestelar: detectan por primera vez un azúcar en una nube de la Vía Láctea

Un equipo internacional liderado por investigadores del Centro de Astrobiología de España (CAB) informó la primera detección de un azúcar verdadero en el medio interestelar. Se trata de la eritrulosa, una molécula de cuatro átomos de carbono identificada en una nube de gas y polvo situada cerca del centro de la Vía Láctea.

Astrónomos detectan azúcar en el espacio

El resultado, publicado en la revista Nature Astronomy, sugiere que azúcares relativamente complejos pueden formarse en condiciones interestelares, antes del nacimiento de estrellas y planetas. Sin embargo, no demuestra que la vida se haya originado en el espacio ni que la eritrulosa haya dado lugar directamente a los primeros organismos.

Los científicos hallaron por primera vez azúcar en el espacio interestelar NASA

En la Tierra, la eritrulosa se encuentra en pequeñas cantidades en las frambuesas y se utiliza industrialmente en productos cosméticos, como los autobronceadores. El descubrimiento se localizó en la nube molecular G+0.693−0.027, situada cerca del centro de la Vía Láctea.

Para realizar la detección, los científicos analizaron observaciones obtenidas con el radiotelescopio de 40 metros del Observatorio de Yebes, en Guadalajara, y el radiotelescopio de 30 metros del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM), situado en Pico Veleta, Granada.

La molécula fue identificada al comparar las señales de radio procedentes de la nube con el espectro de la eritrulosa medido previamente en laboratorio.

La importancia científica del hallazgo interestelar

El descubrimiento fue inesperado porque una de las ideas más aceptadas en astroquímica plantea que las moléculas interestelares aumentan de tamaño mediante la incorporación sucesiva de átomos de carbono.

Los modelos del estudio proponen otra ruta: la combinación de dos fragmentos orgánicos con dos carbonos cada uno. El resultado indica que azúcares relativamente complejos pueden sintetizarse en el medio interestelar antes del nacimiento de estrellas y planetas.

Hasta ahora, los científicos habían identificado más de 340 moléculas en el medio interestelar, pero ninguna correspondía a un azúcar verdadero, según el estudio.

Aunque el glicolaldehído había sido descrito anteriormente como el “azúcar más simple” detectado en el espacio, los autores aclaran que químicamente es un hidroxialdehído y no un sacárido propiamente dicho. Por ese motivo, presentan a la eritrulosa como el primer azúcar verdadero identificado en el medio interestelar.

“El descubrimiento de estos compuestos en el espacio interestelar refuerza la hipótesis de que nuestro sistema solar pudo haber sido sembrado con compuestos orgánicos preexistentes”, expresó a CNN por correo electrónico Mark Sephton, profesor del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Tierra del Imperial College London.

El hallazgo de los astrónomos refuerza la hipótesis de que los componentes básicos para la formación de la vida pudieron haberse originado antes de la creación de los planetas NASA - NASA

Perspectivas futuras de los astrónomos

Los resultados abren nuevas líneas de investigación sobre la química relacionada con el origen de la vida. Los azúcares cumplen funciones esenciales en los organismos: proporcionan energía, integran estructuras biológicas y forman parte del material genético.

Carlos Briones, coautor del estudio e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Astrobiología, explicó que el hallazgo abre la posibilidad de identificar en el medio interestelar otros azúcares, como la ribosa, y nuevas moléculas relevantes para investigar el origen de la vida.

El estudio impulsa así la búsqueda de moléculas relacionadas con el origen de la vida en regiones situadas más allá del sistema solar.