¿Vida bajo el hielo perpetuo? El desconcertante planeta gemelo que la NASA acaba de encontrar

Un equipo científico internacional de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió detalles del descubrimiento de un planeta que podría ser potencialmente habitable. Tiene el tamaño de la Tierra y orbita una estrella similar al Sol, aunque también podría ser extremadamente frío.

El planeta potencialmente habitable descubierto por la NASA

El HD 137010 b es un planeta candidato similar a la Tierra, aunque tiene una diferencia potencialmente grande, ya que podría ser mucho más frío que Marte y también está “perpetuamente congelado”, según la NASA.

El planeta HD 137010 b fue descubierto por la NASA y tiene posibilidades de ser habitable (NASA)

Este cuerpo fue localizado tras un análisis de los datos recopilados por el Telescopio Espacial Kepler de la agencia aeroespacial, y los detalles revelan un planeta rocoso de dimensiones superiores a las de la Tierra.

Se estima que está a unos 146 años luz de distancia y que orbita a una estrella similar al Sol, por lo que ha sido catalogado como “candidato a planeta”.

También se espera que el periodo orbital del planeta sea de alrededor de un año, y que el HD 137010 b esté en el límite exterior de la “zona habitable” de su estrella.

Esto quiere decir que la distancia orbital podría permitir la formación de agua líquida en la superficie del planeta bajo una atmósfera adecuada. La mala noticia es la posibilidad de un clima gélido con temperaturas congelantes.

La desventaja del nuevo planeta potencialmente habitable descubierto por la NASA son sus posibles temperaturas congelantes (Archivo) X/@NASA

Los descubridores del exoplaneta también apuntan a que la temperatura podría ser templada y acuosa, por lo que solo necesitaría de una atmósfera más rica en dióxido de carbono que la de la Tierra.

Según científicos, hay un 40% de probabilidades de que se encuentre dentro de la zona de habitabilidad conservadora alrededor de la estrella, con un 51% de habitabilidad optimista y 50% de probabilidad de quedar completamente fuera de la zona de habitabilidad.

Qué hace habitable a un planeta, según la NASA

La definición de zona habitable para la NASA hace referencia a los planetas en los que el ser humano podría vivir. Estos deben contar con diferentes características, aunque algunas de las más relevantes, según National Geographic, son:

Que haya condiciones para la vida, como agua líquida, energía solar y nutrientes.

Que el planeta se encuentre en una región habitable de la órbita de su estrella, que brinde una temperatura adecuada para contener vida de cualquier tipo.

Una atmósfera que pueda filtrar los altos niveles de rayos X y UV que emanan de la estrella que orbita el exoplaneta.

Que exista suficiente oxígeno, ya que los planetas en zonas habitables y cálidas pueden carecer de aire y no albergar vida.

Los planetas rocosos son los que podrían albergar a los humanos, siempre y cuando contengan todo lo mencionado anteriormente.

La NASA explica que las estrellas tipo G, como el Sol, son las que tienen mayor potencial de contar con planetas habitables que las orbiten.

La NASA investiga planetas potencialmente habitables que cumplan con una lista especial de características (Archivo) NASA

Los nuevos planes de la NASA en 2026

La agencia aeroespacial planea la misión Artemis II, que se concretará este 2026 con el inicio de la ventana de lanzamiento en el mes de febrero.

Será un viaje tripulado por cuatro astronautas que orbitarán la Luna, un hecho histórico que ocurre 50 años después de la última misión similar y 56 años después de la hazaña del Apolo 11 en 1969.

Según la NASA, las fechas clave de oportunidades de lanzamiento son: