Lo confirma la NASA: así cambia el cerebro de los astronautas después de pasar un tiempo en el espacio

Viajar al espacio exterior no solo representa un desafío para la tecnología, sino también para la biología humana, ya que investigaciones recientes revelaron cambios significativos en la estructura y el funcionamiento del cerebro de los astronautas tras misiones extensas. La ausencia de gravedad provoca un desplazamiento de los fluidos corporales hacia la cabeza, lo que genera una presión inusual que expande los ventrículos cerebrales y altera la materia blanca.

Estudios revelan los cambios en el cerebro de los astronautas

De acuerdo con investigaciones recientes que financió la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el cerebro de los astronautas experimenta cambios estructurales significativos debido a la falta de gravedad y a la duración de las misiones espaciales, consignó Wired.

Los astronautas presentan cambios cerebrales más relevantes si las misiones espaciales son más largas (Archivo) NASA

Los cambios físicos notables en el cerebro de los astronautas se deben a la falta de gravedad (microgravedad) y a factores determinantes, como la duración de la misión y el tiempo entre vuelos, según lo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En cuanto a la duración de la misión, la magnitud de los cambios parece depender directamente del tiempo pasado en el espacio, ya que misiones más cortas (de pocas semanas) muestran alteraciones menores.

Además de cambios en el cerebro, el espacio proporciona otras alteraciones en el ser humano (Archivo) Gentileza ESA

En lo que respecta al tiempo entre misiones largas, los científicos recomiendan un intervalo de al menos tres años para permitir que el cerebro se reajuste adecuadamente, señaló NBC News.

La búsqueda por llevar a seres humanos al espacio por recreación parece ser una realidad muy cercana. Esto ha puesto especial énfasis en cómo un viaje fuera de la Tierra puede afectar a la biología humana.

Así cambia el cuerpo humano en los viajes espaciales

En 2015, la revista de la Facultad de Medicina en México reveló un estudio que señalaba los cambios por los que pasaba el cuerpo humano en un ambiente espacial, y determinó que este impactaba de forma directa en las funciones musculares, así como en el sistema nervioso y cardiovascular.

Entre los principales cambios que lograron identificarse se encuentran:

Expansión de los ventrículos cerebrales: estas cavidades crecen considerablemente en astronautas que pasan al menos seis meses en el espacio , y tardan aproximadamente tres años en recuperarse por completo después de un vuelo espacial de larga duración.

estas cavidades crecen considerablemente en astronautas que pasan al menos , y tardan aproximadamente en recuperarse por completo después de un vuelo espacial de larga duración. Desplazamiento de fluidos: en ausencia de gravedad, los fluidos corporales se desplazan hacia arriba, empujan el cerebro dentro del cráneo y causan la expansión de los ventrículos. Esto impide que la sangre drene correctamente de la cabeza, lo que genera edema (hinchazón) y aumenta la presión dentro del cráneo.

Nuevo estudio arroja pistas sobre la salud de los astronautas en las misiones espaciales de larga duración (Archivo) Imagen de WikiImages en Pixabay

Cambios en la materia blanca y gris: se observaron alteraciones en la microestructura de las áreas de materia blanca y una disminución en el volumen de la materia gris meses después del regreso a la Tierra.

se observaron alteraciones en la microestructura de las áreas de materia blanca y una disminución en el volumen de la materia gris meses después del regreso a la Tierra. Neuroplasticidad y reconexión: los investigadores encontraron que las conexiones neuronales se rediseñan para adaptarse al entorno de microgravedad.

los investigadores encontraron que las conexiones neuronales se rediseñan para adaptarse al entorno de microgravedad. Daño ocular: el exceso de presión deforma la parte posterior del ojo y expande la capa que lo recubre, lo que puede afectar la visión.

el exceso de presión deforma la parte posterior del ojo y expande la capa que lo recubre, lo que Confusión sensorial : los otolitos (sensores de equilibrio en el oído) dejan de detectar qué es “arriba” y qué es “abajo”. Esto obliga a los astronautas a “reaprender” cómo moverse y estabilizar la mirada.

: los otolitos (sensores de equilibrio en el oído) dejan de detectar qué es “arriba” y qué es “abajo”. Esto obliga a los astronautas a “reaprender” cómo moverse y estabilizar la mirada. Desempeño cognitivo: la microgravedad altera los neurotransmisores, lo que dificulta el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Esto pone en riesgo misiones de larga duración.

Aunque la mayoría de estos cambios parecen ser reversibles con el tiempo, la NASA estudia las consecuencias a largo plazo para la salud mental y física de los viajeros espaciales, especialmente con la mira puesta en futuras misiones a la Luna y Marte.