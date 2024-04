Alerta meteorológica en la ciudad de Buenos Aires y once provincias

Escuchar

Luego de varios días sin lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas amarillas y naranjas por posibles tormentas fuertes en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y diez provincias. También hay avisos por vientos en seis jurisdicciones y por nevadas en otras tres.

En el centro y norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, centro y norte de La Pampa, Mendoza y en San Luis rige una alerta naranja por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros. En tanto, en Capital Federal y San Juan el SMN emitió una alerta amarilla con posible acumulación de precipitaciones entre 15 y 40 milímetros.

Además, en la provincia de Corrientes rige una aviso a corto plazo en las localidades de Mercedes, Paso de los Libres y San Martín.

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las recomendaciones del SMN

Ante el alerta por tormentas, el organismo sugiere que los ciudadanos sigan una serie de recomendaciones para mantenerse protegidos durante el fenómeno:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra

Evitar actividades al aire libre

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas

Estar atento ante la posible caída de granizo

Informarse por las autoridades

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

Alerta por vientos y nevadas

Al mismo tiempo, la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Salta se ven afectadas por una alerta amarilla por vientos fuertes, que alcanzarán velocidades de entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Frente a esto, se recomienda evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por las autoridades.

Las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán se verán comprometidas también por una alerta por viento Zonda, que podrá alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Según informó el organismo nacional, este tipo de fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja, por lo que se recomienda mantener los cuidados. Además, piden:

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

No estacionar los vehículos bajo los árboles

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible

Finalmente, en las zonas cordilleranas de La Rioja, Mendoza y San Juan rige una alerta amarilla ya que serán afectada por nevadas que podrán ser localmente fuertes. De esta forma, se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que serán aún mayores en las zonas más elevadas.

El clima en el AMBA

Las lluvias estarán presentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta el lunes. Este sábado la Ciudad y el conurbano bonaerense tendrán lluvias y tormentas durante todo el día, con temperaturas máximas que estarán ubicadas entre los 19° y 20° con fuertes vientos desde el oeste y una humedad del 69%.

Por otra parte, el domingo tendrá lluvias todo el día con tormentas hacia la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 22°.

El lunes las condiciones serán similares pero con un leve repunte de la temperatura, con máximas de 24°. El martes mejorará el tiempo y el resto de la semana pero bajará notablemente la temperatura a partir de un frente frío que ingresará desde el sector oeste.

