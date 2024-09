Franco Colapinto sorprendió al elegir a sus tres deportistas argentinos favoritos y abrió un debate: “¿Y Messi?”

Escuchar

Franco Colapinto es, indiscutidamente, el deportista argentino del momento. Con solo 21 años, debutó en la Fórmula 1 con Williams Racing y en dos carreras ya acumuló puntos. Actualmente, calienta motores para el GP de Singapur. Terminó 11 en el primer entrenamiento y aún le quedan dos prácticas más, la clasificación y la final del domingo.

Recientemente, en un video que se viralizó, Colapinto eligió su Top 3 de deportistas argentinos y sorprendió a más de uno. En su lista puso a un corredor de autos, a un futbolista y a un jugador de pádel. Esto abrió un debate en las redes, puesto que no incluyó al mejor del mundo: Lionel Messi.

Franco Colapinto se prepara para su tercera carrera en la Fórmula 1

“Top 3 de deportistas argentinos favoritos”, dijo Colapinto en un video que grabó para la tienda online Empire Padel y que se publicó originalmente en Instagram. ¿Quién encabezó su lista? Sí, el automovilista Juan Manuel Fangio. “Al final empecé con él en mi carrera en el automovilismo. Leí mucho de él, vi muchos documentales y videos”, sostuvo el pilarense. “Es el que me metió, el que me inculcó el automovilismo en la sangre. Así que Fangio es el que siempre va a estar conmigo en el corazón”, afirmó.

¿A quién puso en la segunda posición? A Diego Armando Maradona. Dato no menor: Franco es fanático de Boca Juniors. “Al final nos dio tantas alegrías a todos los argentinos y me encantaría en algún momento poder darles todas esas alegrías a ustedes”, aseveró.

Franco Colapinto eligió a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona y Fernando Belasteguín (Foto: Captura de video)

“El tercero es [Fernando] Belasteguín. Me está gustando mucho el pádel, estoy jugando un montón y la verdad me encantaría haber tenido el talento que tiene él con la pala. Pero, es un gran deportista argentino y alguien que ahora estoy siguiendo mucho”, sentenció el corredor de Williams Racing.

El video en cuestión no tardó en volverse viral y abrió un debate virtual, puesto que a más de uno le sorprendió que no haya incluido entre sus tres deportistas favoritos a Lionel Messi. “¿Y Messi?”; ¿Todos esperando que diga Messi?”; “Se te olvidó Messi pa”; “Te faltó Messi”, comentaron algunos usuarios en la publicación. Sin embargo, otros salieron a defenderlo al sostener: “Por si no se entendió, son los favoritos de Colapinto. No de ustedes” y “Son los gustos de él, no de ustedes”.

Franco Colapinto eligió a su Top 3 de deportistas argentinos, pero no incluyó a Lionel Messi

Independientemente de eso, hace unos días se supo que Colapinto y el capitán de la selección argentina están en contacto y tienen en vista un encuentro cara a cara. “No se conocieron personalmente, pero se deben un almuerzo, ya estuvieron hablando”, dijo esta semana su papá, Aníbal Colapinto, en diálogo con el programa Paga Dios (Pop Radio 101.5). Según indicó, se reunirían durante las carreras de los Estados Unidos. El Gran Premio de los Estados Unidos se diputará en Austin, Texas, el 20 de octubre.

Por otro lado, en una foto que compartió Williams Racing en la antesala de la carrera de Singapur, se pudo ver a Colapinto con su mate y todas las miradas se posaron en su termo. ¿El motivo? Tenía el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y también el de la marca de Lionel Messi, con lo cual dio cuenta que tiene siempre cerca al campeón del mundo.

Franco Colapinto tiene el logo de Leo Messi en su termo de mate (Foto: Instagram @williamsracing)

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El joven de 21 años tiene un presente de ensueño. En su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza (Italia) terminó 12 y en su segunda carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú) terminó octavo, justo detrás de su compañero de quipo Alex Albon y consiguió sus primeros cuatro puntos. La escudería sumó un total de 10 puntos y celebró a lo grande y con champagne incluido.

Tras el gran fin de semana en el Circuito callejero de Bakú, ahora se prepara para un nuevo desafío. Este fin de semana se correrá el circuito Marina Bay en Singapour. En la primera práctica de este viernes, que fue clave para empezar a conocer el camino, terminó 11 y a partir de las 10 (hora argentina) tendrá su segundo entrenamiento. La tercera práctica será el sábado a partir de las 6.30 (hora argentina) y a partir de las 10 enfrentará la clasificación, para determinar en que posición arrancará la final.

Franco Colapinto disputará el domingo su tercera carrera en la Fórmula 1 YURI KOCHETKOV - EPA

Franco Colapinto disputará su tercera carrera en la Fórmula 1 el domingo 22 de septiembre a partir de las 9 (hora local). Tanto las prácticas, como la clasificación y la final, se podrán seguir en vivo desde la plataforma Disney +. Asimismo, la definición también se podrá ver por Fox Sports.

LA NACION