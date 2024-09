Mapa en vivo de las lluvias: a qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires

Escuchar

A dos días del comienzo de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por posibles tormentas fuertes que caerán sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. El fenómeno, que implica “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, se producirá este jueves y tendrá su punto máximo durante la tarde y la noche .

Varios municipios del conurbano bonaerense ya comenzaron a reportar las primeras caídas de agua. De esta forma, el aviso nivel amarillo rige sobre la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

A las 13:00, caída de granizo en Luján. pic.twitter.com/A7zNGcqAmd — LA RUEDA (@laruedanoticias) September 19, 2024

A su vez, el organismo nacional emitió un aviso “a corto plazo” por tormentas en las próximas horas para la provincia de Buenos Aires . Esto afectará principalmente a las localidades de 25 de Mayo, Cañuelas, Carmen de Areco, Chivilcoy, General Belgrano, General Las Heras, General Rodríguez, Las Flores, Lobos, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Navarro, Pila, Rauch, Roque Pérez, S. A. de Giles, S. M. del Monte, Saladillo, Suipacha, Almirante Brown, Avellaneda, Brandsen, Chascomús, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, Pte. Perón, San Vicente y Tres de Febrero.

Ante esto, se sugiere:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Cortar el suministro eléctrico en caso de que haya riesgo.

#nuestratarde Luján. Hace años no caía granizo así de grande! pic.twitter.com/L1eJ0tH0gn — Cintia 🇦🇷 (@CintiaQuevedo18) September 19, 2024

Estas áreas serán afectadas por tormentas, algunas de las cuales podrían llegar a ser localmente fuertes y estarán acompañadas de intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de hasta 80 km/h . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma local.

Frente a esta situación, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El SMN detalló que durante el transcurso del día las tormentas se irán intensificando cada vez más y se estima que recién amainarán pasando la noche. En tanto, la temperatura oscilará entre los 17° y los 26°. En el centro y sur bonaerense se registrarán condiciones similares, donde incluso podría caer granizo.

A su vez, alertaron por vientos fuertes en Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En este contexto, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrán superar los 100 km/h. En el caso de Mendoza, Neuquén y San Juan está vigente también una alerta naranja por viento Zonda.

El minuto a minuto de la tormenta

LA NACION