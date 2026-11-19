El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe sobre la evolución climática prevista para el Área Metropolitana de Buenos Aires en los días venideros. Según los datos oficiales, la región experimentará un proceso de inestabilidad climática que derivará en la llegada de una masa de aire frío. Este fenómeno afectará las temperaturas máximas y mínimas, las cuales registrarán un descenso marcado tras el paso de un frente de tormentas.

El calendario meteorológico marca el inicio de estas condiciones el lunes 23 de noviembre: durante esa jornada, el cielo mostrará una mayor presencia de nubosidad y la temperatura máxima llegará a los 29 grados. Sin embargo, el panorama meteorológico se complicará de manera progresiva hacia el martes 24 de noviembre. Ese día, el frente de tormentas avanzará sobre la región, con chaparrones y lluvias que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

El factor del viento también jugará un rol determinante en este episodio climático, donde el SMN indica la presencia de ráfagas intensas provenientes del sector oeste, las cuales podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora. Esta configuración de tiempo inestable servirá como antesala al ingreso de una masa de aire de origen polar, la cual consolidará el cambio de temperatura que se percibirá durante la jornada del miércoles 25 de noviembre.

Fuerte tormenta se acerca al AMBA y hay alerta por ráfagas intensas provenientes del sector oeste

El informe técnico aclara que la expresión “tormentón de hielo” carece de precisión meteorológica en este contexto. Este término suele malinterpretarse como una nevada o una tormenta congelante, pero los datos disponibles indican simplemente el ingreso de aire frío posterior a un frente de tormentas. En meteorología, la lluvia engelante o el hielo requieren condiciones específicas de temperatura a nivel del suelo que, por el momento, no figuran en las previsiones para la Capital Federal y sus alrededores.

El miércoles 25 de noviembre marcará la transición definitiva hacia un ambiente más fresco, donde la mañana amanecerá despejada, pero el desplome térmico será evidente. La mínima se ubicará en 14 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 24 grados, lo que representa una diferencia notable respecto a los valores elevados previstos para el lunes. El contraste térmico tras el paso del frente resulta el componente principal de esta alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población seguir los canales oficiales para obtener actualizaciones precisas sobre el fenómeno. Ante la posible ocurrencia de ráfagas y tormentas, el organismo sugiere asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas y evitar el resguardo bajo árboles. La prudencia resulta esencial durante la circulación por calles y veredas ante los cambios bruscos de temperatura.

La posible ocurrencia de ráfagas y tormentas traerá consigo el ingreso de aire frío

La institución precisa las zonas afectadas y el nivel de riesgo en sus comunicados periódicos, los cuales deben consultarse antes de planificar cualquier actividad al aire libre. La estabilidad climática retomará su curso una vez que el sistema frontal se desplace completamente fuera del área metropolitana, lo que cierra así este periodo de inestabilidad climática anunciado para la semana entrante en Buenos Aires.

La tormenta que anticipa la llegada del frío

El pronóstico para el viernes 20 en CABA indica una temperatura máxima de 26° y una mínima de 19°, sin ráfagas informadas durante todo el día y el siguiente cronograma: