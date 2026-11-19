Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 17 Qatar 2026, en vivo: el minuto a minuto del partido
El equipo de Diego Placente emprende el primer paso en Doha, por la fecha inaugural del grupo C
Los arqueros, protagonistas del partido
Facundo Salinas quedó en una posición favorable para definir, pero su remate salió al centro del arco y Charlie Wilson-Papps volvió a responder. Las intervenciones del arquero australiano y de Valentín Reigia explican, en buena medida, por qué el encuentro sigue 0-0.
La Argentina salió decidida a romper el cero
Charlie Wilson-Papps volvió a lucirse con una gran intervención ante un remate de Matheo Machuca. En el tiro de esquina posterior, el seleccionado argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un gol olímpico. Buen comienzo del equipo de Placente en la segunda etapa.
Se juega el segundo tiempo
La Argentina y Australia ya disputan la segunda etapa en Doha. El equipo de Diego Placente buscará romper el empate sin goles y quedarse con los tres puntos en su debut en el Mundial Sub 17.
Final del primer tiempo
La Argentina y Australia se van al descanso sin goles en un encuentro parejo. El seleccionado albiceleste sufrió con los ataques directos del conjunto oceánico, pero logró hacerse dueño de la pelota en el tramo final. Las buenas intervenciones de ambos arqueros y la polémica por el penal que reclamó Placente marcaron el desarrollo de la primera etapa.
La Argentina empieza a imponer condiciones
En un partido de trámite complicado, el seleccionado de Placente comienza a hacerse dueño de la pelota y se instala en campo rival. En los últimos minutos, además, consiguió neutralizar los contraataques de Australia, que le habían generado problemas en el inicio del encuentro.
Tapadón de Reigia
Un pase por elevación dejó a Emmett Shaw, el número 3 de Australia, mano a mano con Valentín Reigia, que respondió con una gran atajada para sostener el cero en el arco argentino. Otra situación de peligro para el conjunto de Placente.
Placente pidió la revisión de un posible penal
El entrenador argentino utilizó una de las tarjetas que le permiten solicitar una revisión por video. El reclamo surgió después de que el arquero australiano le pasara la pelota a un compañero, que la detuvo con la mano para ejecutar la salida desde el arco. Tras observar las imágenes, el árbitro canadiense Michael Venne interpretó que el balón todavía no estaba en juego y desestimó el pedido de penal.
Baroni, cerca de un golazo
Giovanni Baroni probó desde afuera del área con un remate que tenía destino de ángulo, pero Charlie Wilson-Papps intervino a tiempo para evitar el gol. Una gran ocasión para la Argentina, de la mano del talentoso mediocampista de Talleres.
¡TAPADÓN DEL ARQUERO PARA EVITAR EL PRIMERO DE ARGENTINA!— TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026
Baroni sacó un tremendo remate y Wilson-Papps tuvo una mejor respuesta para sostener el cero en el arco de Australia, en el marco del debut de ambos equipos en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/NVP1r0bmLa
Se salvó la Argentina
Australia tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Con el arquero Valentín Reigia ya vencido, un atacante del conjunto oceánico entró solo para definir de volea, pero envió la pelota por encima del travesaño. Primer susto para el equipo de Placente.
Comenzó el partido
La Argentina pone en marcha su ilusión en el Mundial Sub 17 de Qatar. El seleccionado que conduce Diego Placente se mide con Australia en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Doha, por la primera fecha del grupo C.
Un banco de suplentes reducido
Diego Placente cuenta con menos alternativas de las habituales para el debut mundialista. Las sanciones que recibió el seleccionado argentino tras los incidentes en la final del Sudamericano frente a Colombia condicionan al entrenador, que dispone de un banco de suplentes reducido.
EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 💙🇦🇷— TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026
La Selección Argentina Sub-17 debuta en el Mundial de la categoría ante Australia y se vive por la pantalla de TyC Sports. pic.twitter.com/WC1RNoPre9
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.34 contra los 7.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.40.
Formaciones confirmadas
El equipo argentino está confirmado. El DT Placente dispuso como titulares a con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Álex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Emiliano Barrionuevo; y Facundo Salinas.
Australia tiene previsto arrancar con Charlie Wilson-Papps; Emile Katrib, Besian Kutleshi, Callum McCaskey, Archie Mitchell; Max Court, Sajjad Nasiri, Oliver O’Carroll; Akeem Gerald, Henrique Oliveira y Georgio Hassarati.
🏆 #U17WC Titulares confirmados por Diego Placente para el debut en el Mundial 🫡⚽ pic.twitter.com/aCdWDzMjei— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 19, 2026
Las joyas albicelestes
Hay varios futbolistas interesantes en la selección argentina y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Giovanni Baroni y Simón Escobar. El mediocampista creativo es la gran joya del plantel. Ya jugó 25 partidos con la T, en los que convirtió un gol y brindó tres asistencias, y tiene un valor de mercado de €2.500.000 según Transfermarkt. El lateral izquierdo de Vélez, por su parte, fue parte del grupo de juveniles que se entrenó con la selección argentina en los días previos al Mundial 2026.
El rival para Argentina en el debut
El conjunto oceánico, por su parte, fue subcampeón en Nueva Zelanda 1999 luego de perder la final ante Brasil por penales. Suele tener un rendimiento destacado o, cuanto menos, positivo, en el Mundial Sub 17, pero no disputa el torneo desde Brasil 2019, cuando quedó eliminado en octavos de final. Se clasificó a la edición actual tras quedar cuarto en la Copa Asiática Sub 17 Arabia Saudita 2026, y buscará superar la etapa de grupos al igual que en sus últimas tres participaciones.
Los antecedentes argentinos
El seleccionado albiceleste nunca disputó la final de la Copa del Mundo para menores de 17 años y tuvo su mejor actuación en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando se colgó la medalla de bronce en esas respectivas competencias. En la última edición, realizada en Qatar el año pasado (el país de Medio Oriente llegó a un acuerdo con la FIFA para ser sede de esta Copa del Mundo cinco años seguidos), perdió en 16vos de final con México.
🏆 #U17WC ¡Vamos los pibes! 👊🏻 pic.twitter.com/cnkZ5GSgoM— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 19, 2026
El primer paso para el Sub 17
Bienvenidos al minuto a minuto del Mundial Sub 17. Este jueves, desde las 13 (horario argentino), la selección argentina Sub 17 debuta ante Australia en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Qatar. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del canadiense Michael Venne, se disputa en la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
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