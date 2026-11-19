El equipo argentino está confirmado. El DT Placente dispuso como titulares a con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Álex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Emiliano Barrionuevo; y Facundo Salinas.

Australia tiene previsto arrancar con Charlie Wilson-Papps; Emile Katrib, Besian Kutleshi, Callum McCaskey, Archie Mitchell; Max Court, Sajjad Nasiri, Oliver O’Carroll; Akeem Gerald, Henrique Oliveira y Georgio Hassarati.