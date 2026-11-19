De cara a la nueva temporada de la Fórmula 1 en 2027, llegaron algunos anuncios que les permitirán a los fanáticos estar cada vez más adentro de la competencia. Incluso, antes del Gran Premio de Las Vegas, se publicó que el Gran Circo logró asociarse con WHOOP, lo que implica que varios pilotos llevarán los rastreadores de salud de la empresa, y sus datos se mostrarán en directo durante las retransmisiones de TV oficial de la categoría.

A pesar de que se trata de un acuerdo oficial, la posibilidad de utilizar estos dispositivos sigue siendo totalmente opcional, dejando la decisión en manos de los propios pilotos acceder a esta medición. Incluso, según los responsables de esta acción, al menos un puñado de pilotos de la Fórmula 1 ya se comprometieron con el proyecto, pero Max Verstappen, por el momento, no estará en esa nómina.

🫀A partir de 2027, se podrá ver la frecuencia cardiaca de los pilotos... de todos, menos de Verstappen



❌"No participaré en eso. No quiero que la gente pueda ver eso de mí. No me gusta que me rastreen"



🤨"Ni yo mismo uso dispositivos así"



➡️La F1 ha llegado a un acuerdo con… pic.twitter.com/ODrfddLndE — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 19, 2026

Esto se desprende después de que el neerlandés, durante el día de la atención de los medios de comunicación en Las Vegas, el tetracampeón del mundo dejó claro que, en su opinión, sus datos personales no son asunto de alguien más: “No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado”, dijo Verstappen.

Y continuó: “Si otros pilotos quieren (compartir esos datos), está bien. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar”.

Además, la estrella de Red Bull mantuvo su discurso respecto de que, de alguna manera, se quiebra parte de su privacidad: “Sí, también eso. La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja. Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad, pero, como dije, tampoco lo uso en privado para entrenar.”

Charles Leclerc está a favor de la utilización del dispositivo de monitoreo de salud (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otros pilotos tienen una postura contraria a la del neerlandés y uno de los que lo deja en claro es Charles Leclerc, que ya anunció que los fanáticos podrán ver sus datos durante las retransmisiones en directo en 2027: “No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el auto”.

Además, también para Ferrari resultó bueno este acuerdo, ya que tenía una asociación con Whoop y ahora sus pilotos no necesitarán llevar los rastreadores de forma discreta mientras conducen. “Ahora hay un dispositivo real que está certificado por la FIA que podemos, sin tener que ocultarlo más, llevar mientras conducimos. Es algo bueno, al menos para mí, es muy útil. Mostrarlo a todo el mundo es otro asunto que seguro discutiremos, pero personalmente no tengo ningún problema con ello”, explicó Leclerc.

Son varias las posturas, porque George Russell, de Mercedes, no se opone como Verstappen, aunque considera que ese tipo de información de los pilotos debe revelarse en el contexto correcto, porque considera que es bueno para los aficionado acceder a estos datos, pero como deportista... “Como neutral, si estuviera sentado en el sofá, creo que disfrutaría mucho viéndolo. Pero cada persona es diferente. La frecuencia cardíaca de alguien de 45 años probablemente va a ser bastante más baja que la frecuencia cardíaca de alguien de 18”.

George Russell tiene una posición intemedia entre lo que piensan Verstappen y Leclerc. CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y agregó: “Y cuando estás sentado en la parrilla, dirás: Fernando Alonso está helado cuando se apagan las luces porque su frecuencia cardíaca es mucho, mucho más baja. Pero si pones a mi padre en el coche, que tiene 72 años, su frecuencia cardíaca será incluso más baja que la de Fernando. E incluso personas de la misma edad también tienen frecuencias cardíacas diferentes.”

Según Russell, además, considera que existe el riesgo de que los aficionados vean estos registros y saquen conclusiones equivocadas: “Realmente no sabía cómo podría aportar algo, si eso tiene sentido, porque todos somos muy diferentes. Pero va a crear una narrativa que va a ser positiva para algunos. Tengo la suerte de que diría que mi frecuencia cardíaca está en el lado bajo, pero empatizaría con un piloto cuya frecuencia cardíaca natural esté 20 pulsaciones por encima de la de otra persona. Así que sí, como neutral, creo que es genial, pero como deportista, no voy a decir que no. Creo que está bien tal como estamos”.