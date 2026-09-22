Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 23 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 23 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 23 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 19:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La última sorpresa de Scaloni, el presagio de Demichelis pese a la furia de los hinchas de River
    1

    El extraño caso Simón: la última sorpresa de Scaloni, un 8 convertido en 4 que nació en el River de Demichelis

  2. Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión y el rol que la trae de regreso a la tele
    2

    Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión, el rol que la trae de regreso a la tele y por qué no piensa retirarse

  3. La plaza que conserva los palacios más deslumbrantes del país y cuenta las historias de cinco aristócratas porteñas
    3

    La plaza que conserva los palacios más deslumbrantes del país y cuenta las historias de cinco aristócratas porteñas

  4. La marca de moda británica que apuesta por la Argentina e invierte hasta US$50 millones
    4

    Superdry abre su primer local en la Argentina: cuándo y dónde