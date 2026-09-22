Superdry abre su primer local en la Argentina: cuándo y dónde

Superdry avanza en la Argentina. La firma británica de moda, conocida por su mezcla de diseño europeo, estética americana e inspiración japonesa, confirmó la apertura de su primer local en el país.

El anuncio llega un mes después del lanzamiento del canal de e-commerce, que comenzó a operar el 27 de agosto con una selección de la colección en formato preventa. El catálogo incluyó remeras desde $50.000, camperas para hombre desde $170.000 y buzos de mujer desde $130.000.

“Llegamos a la Argentina y empezamos online”, anunciaron desde la compañía en ese entonces, a través de sus canales oficiales. La propuesta tiene un diferencial que la marca busca convertir en uno de sus principales argumentos para competir en el mercado local: mantener en la Argentina los mismos precios de Superdry en Europa.

El proyecto contempla una inversión de hasta US$50 millones y 10 aperturas por año

“ Llegamos con una premisa clara: mantener en la Argentina los mismos precios que Superdry ofrece en Europa, para acercar la marca al mercado local con una propuesta competitiva y alineada a nuestros estándares internacionales”, comunicaron.

La tienda insignia y un plan a 20 años

En el marco de su desembarco en el país -anticipado el año pasado por LA NACION-, desde la empresa confirmaron una inversión estimada de entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric.

La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica: la tienda abrirá sus puertas el jueves 8 de octubre en Unicenter . Se trata de uno de los centros comerciales operados por Cencosud y uno de los más elegidos por las marcas para instalar sus tiendas insignia, lo que lo impulsó este año a desplegar una megaobra de expansión.

La primera tienda física tendrá la colección completa de indumentaria para hombres y mujeres y buscará trasladar al mercado local la experiencia de compra de sus locales europeos.

Superdry llegó de la mano de la argentina Tango Fabric

Según precisaron, el nuevo local incorporará herramientas que Superdry ya utiliza en sus tiendas europeas. Entre ellas estará la tecnología RFID, que permite identificar y seguir los productos mediante radiofrecuencia y facilita el control de inventario. También contará con cajas inteligentes, orientadas a agilizar el proceso de pago, y un sistema de stock en tiempo real.

“Estamos muy felices de dar este paso en Argentina. Después del lanzamiento del e-commerce, abrir nuestra primera tienda física en Unicenter es un momento clave: nos permite ofrecerle al consumidor argentino toda la experiencia de marca, con el mismo diseño, calidad y precio que encuentra en Europa”, señaló Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric.

El plan de expansión informado tiene un horizonte de 20 años, con la creación de 150 puestos de trabajo directos en su primera etapa. Desde 2027, la empresa proyecta expandirse a Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El objetivo: 10 aperturas por año, todas bajo un modelo de franquicias.

De acuerdo con fuentes de Superdry, la elección de Argentina como punto de partida para su expansión responde tanto a la tradición en consumo de moda como a su rol estratégico como centro operativo regional. “La marca apunta a ocupar un lugar diferencial en el mercado, ofreciendo una alternativa concreta frente a una oferta local muchas veces limitada. La propuesta está diseñada para el consumidor argentino que busca calidad real a precios razonables”, afirmó Juan Ignacio Tubio Mónaco, coCEO de Superdry Latinoamérica.

El movimiento llega en un momento particular para la compañía. En 2024, después de un largo período de inestabilidad financiera, Superdry decidió retirar sus acciones de la Bolsa de Londres -después de 15 años-, donde cotizaban en mínimos históricos tras perder más de un 80% de su valor en el primer cuatrimestre. La decisión -informaron- formaba parte de un plan de reestructuración a tres años, que incluía también la ampliación de capital con el respaldo de su fundador y consejero delegado, Julian Dunkerton.