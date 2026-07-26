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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 26 de julio
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 26 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 26 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:16 y se pone a las 18:15.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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